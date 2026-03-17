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2026世界棒球經典賽（WBC）準決賽今（17）日落幕，委內瑞拉以4：2擊敗義大利，奪下隊史首張冠軍戰門票。賽後，委內瑞拉守護神、效力於芝加哥小熊隊的帕倫西亞（Daniel Palencia）除了分享晉級喜悅，更特別透過媒體對在八強賽因傷退場的小熊隊友鈴木誠也喊話：「告訴誠也，我愛他！」帕倫西亞在今日對陣義大利的9局下半登場，火球連發飆出2次三振，以乾淨俐落的「三上三下」守住領先。這是他繼八強賽對戰日本後，連續第二場拿下救援成功，是委內瑞拉能連克強敵闖進決賽的關鍵人物。賽後接受《Netflix》採訪時，帕倫西亞顯得信心十足，談到明（18）日對陣美國隊的決賽，他堅定表示：「目標只有一個，就是拿下冠軍。美國隊很強大，但我已經準備好隨時上場。如果我明天上場投球，就代表球隊正走向勝利。」即便委內瑞拉正處於晉級決賽的狂喜中，帕倫西亞仍沒忘記遠在基地檢查傷勢的好友鈴木誠也。他在鏡頭前真情流露，用英文大聲說出：「Tell Seiya, I love you!」希望這份祝福能為鈴木誠也帶來力量。小熊隊另一名球星鈴木誠在先前的日委大戰中，因嘗試盜壘頭部撲壘時重創右膝。雖然小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）初步表示傷勢可能並不嚴重，但鈴木誠也被捕捉到戴著護膝、步履蹣跚地離開球場，隨即飛回小熊春訓基地進行MRI精密檢查。儘管小熊隊總教練康塞爾（Craig Counsell）在受訪時語帶保留，暗示傷勢可能沒有想像中嚴重，但《Sports Illustrated》記者Michael Bronner卻給出悲觀看法。布羅納指出：「如果傷勢僅是輕微挫傷，球團通常不會急於動用護具與MRI檢查。這些舉動通常意味著醫療團隊擔心內部組織受損。」布羅納進一步強調，鈴木誠也去年賽季繳出32轟、103分打點的驚人數據，是小熊隊打線的絕對核心。一旦這名中心強打長期進入傷病名單，對於志在奪下分區冠軍的小熊隊來說，將會是毀滅性的打擊。