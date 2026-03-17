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▲道奇對陣釀酒人的熱身賽中，金慧成擔任先發第六棒二壘手，繳出2打數1安打並選到1次四壞球。目前他在大聯盟春訓熱身賽的打擊率維持在優異的0.421。（圖／美聯社／達志影像）

效力於洛杉磯道奇隊的韓籍內野手金慧成（Ha-Seong Kim），在結束2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）後已正式回歸球隊參加春訓。雖然他在熱身賽首戰便敲出安打，但他在本屆WBC僅有不到1成的極低打擊率，引發外界對其應對國際賽高強度投手的質疑，也讓原本在大聯盟備受期待的評價面臨下滑考驗。在本屆 WBC 賽事中，韓國隊於八強戰不敵多明尼加遭到淘汰。身為球隊核心的金慧成，個人數據表現令人失望。他在出賽的4場比賽中，僅在對陣日本隊時擊出一發追平比分的兩分砲，這同時也是他全場比賽唯一的一支安打。最終他以0.083的打擊率結束本屆征程，未能展現在大聯盟時期靈活的打擊技巧。在6：8惜敗日本隊後，金慧成難掩失落，在接受媒體採訪時連喊了7次「不甘心」。即便國家隊戰績不佳，金慧成回歸道奇後迅速調整心態。在16日（台灣時間17日）對陣釀酒人的熱身賽中，他擔任先發第六棒二壘手，繳出2打數1安打並選到1次四壞球。目前他在大聯盟春訓熱身賽的打擊率維持在優異的0.421。金慧成接受加州當地體育頻道「SportsNet Los Angeles」訪問時表示：「回到球隊的第一場實戰雖然有安打，但感覺動作並不如預期，今天稍微調整了方向後結果變好，讓我鬆了一口氣。雖然很享受在韓國隊的時光，但現在我是道奇隊的一員，我會專注於此，希望有個好的賽季。」儘管金慧成在熱身賽數據亮眼，但日本與美國媒體仍關注他在WBC這種高張力賽事中打擊大幅「當機」的現象。隊媒分析指出，對於正處於生涯關鍵期的金慧成來說，國際大賽表現不佳可能會影響他在球團心中的穩定度評價。金慧成強調，他會持續在入選國家隊前就開始調整的打擊機制，確保發揮出自己應有的特色。在道奇隊眾星雲集的內野陣容中，金慧成是否能維持春訓的高打擊率並在開幕戰搶下先發席位，仍存在不少變數。