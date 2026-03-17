勞動部於去年進行「女性懷孕友善職場安全感大調查」顯示，職場仍存在對女性歧視或不友善的現象。勞動部委託財團法人法律扶助基金會辦理「2026年性別平等工作法視訊諮詢服務」，設置法律諮詢管道，即日起開放預約，4月1日起正式上線，透過網路視訊方式，讓有遭懷孕歧視等性別歧視疑慮的勞工與專業律師一對一法律諮詢服務。
勞動部消除職場懷孕歧視，勞動部自去年起即規劃五大策略，包含擴大執法、公布違法企業、知悉關懷、獎勵友善及加強宣導等，讓懷孕勞工安心工作不離職，今（17）日啟動全國視訊諮詢服務。
勞動部進一步說明，本項服務將包含《性別平等工作法》所有各項規定，包括產假、產檢假、陪產檢及陪產假、安胎休養請假、育嬰留職停薪等，如有疑慮自己是否遭受相關不利或差別對待，可以先行預約方便上線諮詢的時間。
每次諮詢時間40分鐘，服務時段為每週二及週四上午9時至12時30分、下午1時30分至5時，民眾可依自身時間安排預約適合時段。
預約方式如下：
一、網路線上預約：至法律扶助基金會官網視訊法律諮詢頁面（https://www.laf.org.tw/service-legal-advice/2），點選「性別平等工作法視訊預約表」填寫相關資料。
二、電話預約：撥打(02)2250-8871分機933，由專人協助辦理。
完成預約後，系統將寄送Google Meet視訊連結至申請人電子信箱，諮詢服務依個人資料保護法及相關規定辦理，保障民眾隱私與資料安全。
勞動部表示，建構性別平等與友善孕育職場環境，是勞動政策的重要目標之一，未來將持續透過多元宣導管道，加強性別平等工作法之落實，協助勞工安心就業、放心生育，並與企業共同打造更具包容性與支持性的職場環境。勞工朋友另外可參考「從懷孕到養育子女，有什麼保障?」https://www.mol.gov.tw/1607/28690/82752/nodelist
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勞動部進一步說明，本項服務將包含《性別平等工作法》所有各項規定，包括產假、產檢假、陪產檢及陪產假、安胎休養請假、育嬰留職停薪等，如有疑慮自己是否遭受相關不利或差別對待，可以先行預約方便上線諮詢的時間。
每次諮詢時間40分鐘，服務時段為每週二及週四上午9時至12時30分、下午1時30分至5時，民眾可依自身時間安排預約適合時段。
預約方式如下：
一、網路線上預約：至法律扶助基金會官網視訊法律諮詢頁面（https://www.laf.org.tw/service-legal-advice/2），點選「性別平等工作法視訊預約表」填寫相關資料。
二、電話預約：撥打(02)2250-8871分機933，由專人協助辦理。
完成預約後，系統將寄送Google Meet視訊連結至申請人電子信箱，諮詢服務依個人資料保護法及相關規定辦理，保障民眾隱私與資料安全。
勞動部表示，建構性別平等與友善孕育職場環境，是勞動政策的重要目標之一，未來將持續透過多元宣導管道，加強性別平等工作法之落實，協助勞工安心就業、放心生育，並與企業共同打造更具包容性與支持性的職場環境。勞工朋友另外可參考「從懷孕到養育子女，有什麼保障?」https://www.mol.gov.tw/1607/28690/82752/nodelist