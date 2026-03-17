台灣自來水公司最新公告表示，3月18日（周三）新北市、桃園市、台中市、南投縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣、台東縣將實施停水作業，原因包含汰換管線工程、配合台電公司停電施工等。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月18日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中南投縣、台南市等部分地區將停水長達9小時，提醒民眾記得提前6小時儲水，停水期間關閉馬達。
📍本文摘要
◼︎新北市3/18停水範圍
◼︎桃園市3/18停水範圍
◼︎台中市3/18停水範圍
◼︎南投縣3/18停水範圍
◼︎嘉義市3/18停水範圍
◼︎台南市3/18停水範圍
◼︎宜蘭縣3/18停水範圍
◼︎台東縣3/18停水範圍
◼︎新北市3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日中午12時至下午17時30分（共7.5小時）
📌停水原因：配合台電公司停電施工。
📍停水影響區域
瑞芳區：瑞濱路。
◼︎桃園市3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日上午10時30分至下午17時30分（共7小時）
📌停水原因：辦理龜山區牛角坡路115號用戶新舊管連接事宜。
📍停水影響區域
龜山區：文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。
◼︎台中市3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐安街、豐順街。
📍降壓影響區域
南屯區：向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南六路、文心南路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。
◼︎南投縣3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理供水設備維護作業。
📍停水影響區域
埔里鎮：合成里。
🕦停水時間：3月18日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理用戶改接。
📍停水影響區域
中寮鄉：中集路、大坪農道、永平路、永樂路。
◼︎嘉義市3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
嘉義市西區：西榮街168號至204號、西榮街209-2號至179號、光彩街558號至620號、中正路577號、西榮街191巷18號至191巷4號、西榮街189號、新榮路176號至178號、中正路599巷1號至13號、中正路597號、西榮街191巷18號至191巷4號等沿途用戶。
◼︎台南市3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理楠西區東西煙汰換管線工程。
📍停水影響區域
楠西區：東西煙部落
◼︎宜蘭縣3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日上午10時至下午14時（共4小時）
📌停水原因：辦理114-115年度深溝廠配合零星管遷。
📍停水影響區域
宜蘭市：文化路。
◼︎台東縣3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合台電停電施作電桿遷移工程。
📍停水影響區域
延平鄉：紅葉村、紅葉路、紅谷路。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，停水前6小時內最好就完成儲水準備，並在停水期間關閉抽水機電源，避免引發用電安全問題，同時也能降低因環境過於乾燥而產生火災的風險。等到恢復供水時，建議打開家中所有水龍頭排氣，這樣水壓會更快回到穩定狀態。
另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，可能需要多等一段時間水壓才會恢復。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全沒有水的情況，可以主動聯繫台灣自來水公司，會有專人到場協助處理，確保用戶用水安全與權益。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
◼︎新北市3/18停水範圍
◼︎桃園市3/18停水範圍
◼︎台中市3/18停水範圍
◼︎南投縣3/18停水範圍
◼︎嘉義市3/18停水範圍
◼︎台南市3/18停水範圍
◼︎宜蘭縣3/18停水範圍
◼︎台東縣3/18停水範圍
◼︎新北市3/18停水範圍一次看
🕦停水時間：3月18日中午12時至下午17時30分（共7.5小時）
📌停水原因：配合台電公司停電施工。
📍停水影響區域
瑞芳區：瑞濱路。
🕦停水時間：3月18日上午10時30分至下午17時30分（共7小時）
📌停水原因：辦理龜山區牛角坡路115號用戶新舊管連接事宜。
📍停水影響區域
龜山區：文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。
🕦停水時間：3月18日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：文心南三路、文心南五路一段、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐安街、豐順街。
📍降壓影響區域
南屯區：向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、文心南六路、文心南路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、海德街、萬和路一段、萬安街、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。
🕦停水時間：3月18日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理供水設備維護作業。
📍停水影響區域
埔里鎮：合成里。
🕦停水時間：3月18日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理用戶改接。
📍停水影響區域
中寮鄉：中集路、大坪農道、永平路、永樂路。
🕦停水時間：3月18日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
嘉義市西區：西榮街168號至204號、西榮街209-2號至179號、光彩街558號至620號、中正路577號、西榮街191巷18號至191巷4號、西榮街189號、新榮路176號至178號、中正路599巷1號至13號、中正路597號、西榮街191巷18號至191巷4號等沿途用戶。
🕦停水時間：3月18日上午8時至下午17時（共9小時）
📌停水原因：辦理楠西區東西煙汰換管線工程。
📍停水影響區域
楠西區：東西煙部落
🕦停水時間：3月18日上午10時至下午14時（共4小時）
📌停水原因：辦理114-115年度深溝廠配合零星管遷。
📍停水影響區域
宜蘭市：文化路。
🕦停水時間：3月18日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合台電停電施作電桿遷移工程。
📍停水影響區域
延平鄉：紅葉村、紅葉路、紅谷路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒，停水前6小時內最好就完成儲水準備，並在停水期間關閉抽水機電源，避免引發用電安全問題，同時也能降低因環境過於乾燥而產生火災的風險。等到恢復供水時，建議打開家中所有水龍頭排氣，這樣水壓會更快回到穩定狀態。
另外，若住戶位在水管末端、大樓高樓層或地勢較高的區域，可能需要多等一段時間水壓才會恢復。若在供水恢復後仍遇到水壓不足或完全沒有水的情況，可以主動聯繫台灣自來水公司，會有專人到場協助處理，確保用戶用水安全與權益。
資料來源：台灣自來水公司