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▲決賽將由同樣是中南美洲勁旅的委內瑞拉挑戰地主美國隊，爭奪2026年經典賽的最高榮譽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）第二場準決賽於今（17）日結束，本屆最大黑馬義大利隊雖一度2分領先，但最終以2：4遭到南美強權委內瑞拉逆轉，無緣決賽。然而，賽後義大利隊並未因落敗而意志消沉，全體隊員在休息室前相擁打氣的畫面，展現了無與倫比的團結精神，感動了現場數萬名球迷。比賽結束瞬間，義大利隊球員起初因不甘心而坐在休息室內久久無法起身。隨後，在總教練塞維里（Francisco Cervelli）的帶領與鼓勵下，球員們陸續走到球場邊。不同於一般敗戰球隊的落寞離場，義大利隊員們在全場注視下，開始一個接一個互相擁抱、拍肩慰問，慶祝這段從預賽5連勝至今的奇蹟旅程。這支以「濃縮咖啡（Espresso）」文化為精神象徵的軍團，陣中雖有許多小聯盟選手，卻在本屆賽事接連擊敗美國、波多黎各與日本。賽後這幕溫馨且充滿風度的畫面，讓邁阿密球場的觀眾席響起了久久不散的熱烈掌聲。義大利總教練塞維里賽後神情激昂地表示：「我為我們能在這裡奮戰感到無比自豪。我剛才在休息室告訴球員們：『你們才是真正的冠軍。』沒有人料到我們會打出這樣的成績，這群孩子完成了一項不可思議的壯舉。」塞維里也展現了高度的運動家精神，主動稱讚對手：「委內瑞拉是一支卓越的球隊，他們具備冠軍相。」在記者會結束後，塞維里更與委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）熱情擁抱並互致問候，為這場高張力的對決畫下完美句點。義大利隊在本屆賽事寫下多項隊史紀錄，不僅首次殺入四強，更憑藉強大的團結力與極高的OPS進攻表現驚艷全球。儘管未能挑戰最終王座，但這支帶有咖啡香氣的軍團已經用實力向世界證明，歐洲棒球正以驚人的速度崛起。決賽將由同樣是中南美洲勁旅的委內瑞拉挑戰地主美國隊，爭奪2026年經典賽的最高榮譽。