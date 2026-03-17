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台中市一名吳姓民眾去年清晨行經西屯區議政公園人行道時，因地磚隆起不慎跌倒受傷，事後向市府提起國家賠償訴訟。台中地方法院審理認定，市府未善盡巡查及維護義務，判決應賠償醫療費及精神慰撫金共24萬餘元。判決指出，吳姓民眾於2025年6月29日上午7時20分許，行經西屯區「公一之三公園（議政公園）」人行道時，因地磚出現約2公分高低差，當場失足前撲，造成右側近端肱骨骨折，事後就醫治療。吳男認為，人行道屬公共設施，台中市政府建設局養護工程處負有維持安全與平整的責任，卻疏於管理，導致其受傷，因而提告請求國賠35萬元。對此，養工處辯稱，該處地磚隆起係因樹根生長所致，且依當事人提供照片判斷，高低差僅約1公分，並無明顯坑洞或危險狀況；此外，事故發生前1個月內未曾接獲相關通報，認為管理上並無疏失，請求法院駁回。不過，法院勘驗現場照片發現，人行道旁確有大樹，樹根已造成地磚破裂與隆起，導致路面不平整。法官指出，養工處身為管理機關，應主動巡查並即時處理潛在危險，而非消極等待民眾通報；即使未接獲通報，也不代表該處不存在風險。法院進一步認為，一般民眾行走人行道時，難以時時緊盯地面細微高低差，公共設施管理機關本應確保通行安全。既然該處已出現地磚隆起情形，卻未設置警示或儘速修繕，顯有管理疏失，與吳男受傷結果具有相當因果關係。在賠償金額部分，法院依據醫療收據及診斷證明，認定醫療費用14萬2340元全數有據，另審酌傷勢程度及精神損害，酌定慰撫金10萬元，合計判賠24萬2340元