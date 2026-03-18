愛穿白衣卻怕領口黃漬？好市多特價 引爆全台囤貨潮！近日網友在臉書社團推薦一款被封為「白衣救星」的 洗衣神物，強調白 T 沾到粉底也能洗得潔白如新，吸引內行人一次狂扛兩箱。這款 好市多推薦 的 Persil 寶瀅洗衣凝露不僅有大咖韓星加持，限時優惠更是讓網友直呼「沒買會後悔」。
韓星同款「洗衣神物」特價：白T沾粉底、口紅有解
根據臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」網友發文，這款洗衣凝露因出現在李多慧的 Vlog 中，且 BTS 成員田柾國也曾使用，早已成為追星族必備同款。原 PO 實測發現，不小心沾到粉底液的白 T 沒經過手刷，直接丟洗衣機竟然洗得乾乾淨淨，引發一票網友共鳴：「口紅印也洗得掉」、「這罐是白衣救星」。
目前該商品正值好市多特價，每罐 4 公升裝原價 699 元，現折 160 元後僅需 539 元，折扣力度讓不少家庭主婦心動補貨。不過，社群討論中也有不同聲音，有網友反映該產品洗完後可能出現類似「臭口水味」的問題，建議新用戶可先評估個人對氣味的耐受度再大量囤貨。
內行平價首選：過碳酸鈉去污、除臭超有感
若不想依賴複合洗衣精，許多資深主婦仍推薦在全聯購買成分單純的「過碳酸鈉」作為日常保養 。這款傳統的洗衣神物是許多去漬產品的核心成分，對於消除泛黃與殺菌除臭有極佳效果，也沒有漂白水的刺鼻味。
• 溫水浸泡： 將 過碳酸鈉 加入 40°C 至 60°C 的溫水中稀釋，針對白衣領口的粉底或汗漬浸泡一小時，去污效果驚人。
• 除臭殺菌： 洗滌運動服或襪子時加入少量 過碳酸鈉，能有效分解蛋白質汙垢並根除異味。
• 安全溫和： 相較於傳統氯系漂白水，過碳酸鈉不傷纖維且不褪色，是 好市多推薦 強效去漬粉之外的最佳平替方案。
無論是趁好市多特價入手強效洗衣凝露，還是在全聯囤貨去漬噴霧與過碳酸鈉，掌握正確工具就能讓白衣在 2026 年依舊閃亮如新。
資料來源：Costco 好市多 商品經驗老實說、家樂福Carrefour商品網友真心話
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根據臉書社團「Costco 好市多 商品經驗老實說」網友發文，這款洗衣凝露因出現在李多慧的 Vlog 中，且 BTS 成員田柾國也曾使用，早已成為追星族必備同款。原 PO 實測發現，不小心沾到粉底液的白 T 沒經過手刷，直接丟洗衣機竟然洗得乾乾淨淨，引發一票網友共鳴：「口紅印也洗得掉」、「這罐是白衣救星」。
目前該商品正值好市多特價，每罐 4 公升裝原價 699 元，現折 160 元後僅需 539 元，折扣力度讓不少家庭主婦心動補貨。不過，社群討論中也有不同聲音，有網友反映該產品洗完後可能出現類似「臭口水味」的問題，建議新用戶可先評估個人對氣味的耐受度再大量囤貨。
若不想依賴複合洗衣精，許多資深主婦仍推薦在全聯購買成分單純的「過碳酸鈉」作為日常保養 。這款傳統的洗衣神物是許多去漬產品的核心成分，對於消除泛黃與殺菌除臭有極佳效果，也沒有漂白水的刺鼻味。
• 除臭殺菌： 洗滌運動服或襪子時加入少量 過碳酸鈉，能有效分解蛋白質汙垢並根除異味。
• 安全溫和： 相較於傳統氯系漂白水，過碳酸鈉不傷纖維且不褪色，是 好市多推薦 強效去漬粉之外的最佳平替方案。
無論是趁好市多特價入手強效洗衣凝露，還是在全聯囤貨去漬噴霧與過碳酸鈉，掌握正確工具就能讓白衣在 2026 年依舊閃亮如新。
資料來源：Costco 好市多 商品經驗老實說、家樂福Carrefour商品網友真心話