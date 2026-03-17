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▲篠崎泫友人發文爆料她超難被叫醒。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

網紅篠崎泫日前才傳出與正在服刑的Toyz（劉偉健）登記結婚，不料今（17）日又遭爆在日本幽會水餃店「果貿吳媽家」第二代吳書成。對此，篠崎泫也透過經紀人澄清，表示因為Shiro民宿已滿，所以跟朋友一起包棟住宿，否認傳聞。除此之外，篠崎泫友人也幫澄清，還透露她是「世界上最難叫起床的人」，但一聽到「妳又被亂寫新聞了」，就馬上醒來，無奈表示新聞內容完全不是事實。篠崎泫今日爆出跟「果貿吳媽家」第二代吳書成的緋聞後，火速透過經紀人否認，而篠崎泫也轉發好友在IG幫忙澄清的貼文。好友表示篠崎泫是「世界上最難叫起床的人」，透露已叫對方30分鐘都不醒，但一說「妳又被亂寫新聞了」，馬上就起床，友人也表示新聞內容不是事實，透露自己好幾天都到民宿找篠崎泫，「這個床還是上下舖，我都不想跟她睡了」，無奈喊：「新聞拜託真是別來鬧了…請別害我們篠教練心情不好了，我們今天是最後一天要去滑雪欸」。回顧這則緋聞，篠崎泫在過年期間前往日本滑雪，對外她表示此趟行程是「一個人的旅行」，介紹當地民宿、分享住宿與雪場生活。然而週刊卻爆料，篠崎泫實際上並未入住她PO文中所標記的民宿，而是住進在當地經營「青達雪具」的吳書成私人公寓，行程、交通接送皆由對方安排。除此之外，爆料還指出篠崎泫的分享一段「雪場煙火」的畫面，拍攝視角與取景高度，都疑似是從吳書成家中的窗外拍攝，兩人關係引起猜疑。對此，篠崎泫經紀人則回應：「篠崎泫是跟青達雪具shiro住宿合作，他安排當地的交通及住宿，因為shiro 民宿滿了，所以安排包棟住宿。看煙火是在雪道上跟朋友一起，也不是他家」，火速否認緋聞。事實上，篠崎泫的感情生活一直都是外界關注的焦點之一，她近期才被爆出與Toyz在獄中登記結婚，消息一出已掀起不少討論，Toyz因案服刑中，若未來未取得台灣身分，恐面臨出獄後被遣返的情況，但篠崎泫已在日前否認結婚消息。