▲Toyz（左）今日傳出已與篠崎泫（右）在獄中結婚。（圖／IG@toyzlol）

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販毒案入獄服刑，今（28）日被爆出已與女友篠崎泫在獄中完成結婚登記，正式成為「台灣女婿」。Toyz目前已服刑1年9個月，依照刑期推算，最快有望於2026年11月申請假釋；這場獄中婚禮不僅讓他未來在懇親時可申請與配偶同住，更讓他在刑滿後有機會爭取不被驅逐出境，繼續留在台灣發展。而Toyz的獄中權益，監所方面證實外籍受刑人與本國籍一樣可申請假釋，條件通常需服刑滿二分之一且操行成績達標。律師分析，雖然結婚本身不直接決定能否假釋，且最終是否驅逐出境仍由移民署裁量，但結婚證明他在台有家庭羈絆，可能成為法官或移民署考量的有利因素。除此之外，若他在獄中表現優良，婚後每月最多可申請一次與妻子在懇親宿舍同住。事實上，Toyz對篠崎泫展現高度信任，入獄前已將積蓄與資產全權交由女方代管。篠崎泫近期還在內湖購入一間屋齡15年、價值5000萬元的中古豪宅，據悉Toyz大方贊助了1000萬元頭期款，讓篠崎泫順利晉升有殼一族，也為兩人未來出獄後的同居生活提前佈局。在副業經營方面，Toyz入獄後將品牌交由篠崎泫與團隊營運，主打低價與諧音梗的手搖飲品牌「拾汣茶屋」目前營運穩定，在全台12縣市皆有分店。然而，斥資3000萬元裝潢的港式火鍋店「鍋癮子」，卻僅開業10個月便因經營不善宣告倒閉，最終以688萬元的價格尋求頂讓。回顧兩人的戀愛，篠崎泫曾表示觀察Toyz很久，認為他是「有100分會給女友90分」的持久型伴侶，透露對方私下相當溫柔體貼，因此決定不離不棄。除此之外，兩人過去情史皆相當豐富且具爭議，Toyz曾自爆因偷看林襄照片被前女友奈奈分手，篠崎泫也曾捲入陳零九與前女友呼呼的情變風波，如今兩人經歷風雨後最終修成正果。隨著婚訊曝光，篠崎泫的身世背景也再次受到關注。身為台日混血兒的她，童年際遇坎坷，曾遭生母家暴導致鼻骨碎裂，並在多個寄養家庭流離，甚至有被關狗籠的受虐經歷。她長大後曾加入女團，後來憑藉在綜藝節目「狼人殺」單元的機智表現翻紅，如今與Toyz結婚，她的感情與人生故事也再次成為公眾焦點。