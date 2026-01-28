我是廣告 請繼續往下閱讀

▲篠崎泫（如圖）曾在節目上談論為什麼會和Toyz交往的關鍵原因，在於對方對她照顧無微不至。（圖／翻攝自篠崎泫IG＠hsyan0625）

知名實況主Toyz（劉偉健）因販毒案入獄服刑，儘管人身陷囹圄，但他與女星篠崎泫的感情動向始終備受關注，今（28）日更傳出兩人已結婚。雖然外界對這段戀情議論紛紛，但篠崎泫始終堅定守候，過去她曾坦言自己觀察了Toyz許久，最終是因為看中他「有100分會給女朋友90分」的特質才點頭交往，羞認兩人的感情不是一時激情，而是經得起考驗的持久型。篠崎泫曾在《娛樂百分百》受訪時表示，她與Toyz認識長達6年，但直到近兩、三年才真正擦出火花。她表示，起初因Toyz涉及案件且爭議不斷，讓身為藝人的她顧慮極多，深怕形象受損，兩人甚至一度完全斷聯、退回朋友關係。但這也是真正讓她認定對方的關鍵時刻，竟是一次分離的焦慮。篠崎泫表示，在兩人剛熱戀時她飛往美國工作，當時Toyz隨時可能入獄，她在美國的每一天都在哭，下班就瘋狂視訊，深怕「哪一天他就被抓走了，連最後一面都見不到」。劇烈的抽離感與恐懼，讓篠崎泫意識到自己對這段感情的重視，決心不顧流言蜚語也要在一起。談及Toyz私底下的模樣，篠崎泫形容他是「擁有100分會給女朋友90分」的人。雖然Toyz螢幕形象強勢、不在乎外界眼光，甚至兩人剛開始常因個性都很強硬而吵架冷戰，但她發現Toyz為了她願意改變與妥協。最讓她感動的是Toyz的細膩，她舉例：「有時候太累在車上睡著，他連轉彎都會伸手扶住我的頭，怕我撞到。」這種無微不至的呵護，與他平時的大砲形象形成強烈反差。篠崎泫羞認這段感情是「持久型」，因為Toyz追了她很久都沒有放棄，即使面對她的退縮與外界壓力，他依然堅定，這份毅力最終打動了防備心極強的她。