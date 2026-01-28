我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳零九（中）與前女友呼呼（左2）愛情長跑10年，卻因爆出劈腿篠崎泫（右2）導致分手。（圖／呼呼IG@huhulin710）

▲榕榕子（左）是辣模三寶媽，在未正式離婚前就被拍到約會Toyz（右）。（圖／榕榕子IG@rongrongku、Toyz IG@toyzlol）

▲Toyz（左）傳出已和篠崎泫（右）登記結婚了。（圖／Toyz IG@toyzlol）

入獄中的港籍網紅Toyz（劉偉健）與女星篠崎泫今（28）日被爆結婚，兩人情史也被挖出。篠崎泫2023年曾傳出當小三，介入陳零九與時任女友呼呼的戀情，而她當時疑似也和Toyz交往中，等於「雙劈」；Toyz似乎因此傷透了心，改與一名辣模人妻「榕榕子」約會，但身為三寶媽的榕榕子那時候還未離婚，Toyz也因此被貼上小王標籤，幾人的感情關係錯綜複雜。據《鏡週刊》報導，Toyz與篠崎泫的感情發展曲折離奇，早在2024年正式認愛前，疑似就已交往過，但篠崎泫2023年初卻爆出介入陳零九戀情，導致陳零九與交往10年的女友呼呼分手，讓篠崎泫一度被罵爆，Toyz因被劈腿也傷透了心，因此他改與榕榕子約會。不過身為三寶媽的榕榕子被拍到和Toyz牽手逛街時，其實並未離婚，Toyz也因此成為小王，但他和榕榕子還是一路交往到女方成功離婚後才情斷。之後Toyz又與篠崎泫復合，並多次在直播時示愛篠崎泫；Toyz的舉動還一度被網友誤以為是把篠崎泫「當煙霧彈」，想隱瞞自己當小王的事實。不過從如今的結果看來，Toyz和篠崎泫才是真愛，畢竟他已入獄1年9個月，篠崎泫還是對他不離不棄；不僅經常通信，還會特地搭車從台北前往台中，只為了探監10分鐘，現在又傳出和Toyz已經登記結婚，讓外界訝異不已。對於婚訊，篠崎泫目前沒有否認，僅低調表示：「之後有好消息會跟大家說。」