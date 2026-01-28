我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Toyz（左）入獄後，社群帳號透過篠崎泫（右）持續更新，更曾曬出合照放閃。（圖／Toyz IG@toyzlol）

▲篠崎泫買下內湖價值5000萬元的房子後，曾曬過裝潢對比圖。（圖／篠崎泫IG@hsyan0625）

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因販售大麻菸彈在台灣被逮，目前已入獄服刑1年9個月，今（28）日遭爆已在獄中和女友篠崎泫完成登記結婚手續，成為台灣女婿。這招讓Toyz在刑滿或申請假釋成功後，可以不用被驅逐出境，還能繼續在台灣發展。而篠崎泫被問到結婚消息時，並未否認，僅低調回應：「之後有好消息會跟大家說。」據《鏡週刊》報導，篠崎泫友人爆料，她和人在獄中服刑的Toyz已經登記結婚，Toyz因此成為台灣女婿，之後有望取得中華民國國籍，讓他出獄後可以不用被驅逐出境，能夠繼續在台灣發展網紅事業和餐飲副業，重新東山再起。而Toyz當初被定讞的刑期是4年2個月，他於2024年5月16日正式入監服刑，表定在2028年7月16日刑滿，但他若申請假釋成功，最快今年11月就可以離開監獄，與篠崎泫一起呼吸自由的空氣。目前Toyz副業主要有手搖飲料品牌「拾汣茶屋」，交給篠崎泫代管，2024年12月在台中開幕的港式火鍋店「鍋癮子」則在去年底爆出收攤消息；當初砸3000萬打造的店面最終以688萬元釋出，尋求頂讓者，經營不滿1年，相當短命，可見他在獄中「隔空指揮」篠崎泫，能發揮的成效不大。另外，Toyz為保篠崎泫不變心，在篠崎泫購入內湖35坪、價值5000萬元的房產時，據傳也有贊助1000萬元，讓女方可以更輕鬆買房。Toyz在入獄前更喊話粉絲，希望大家能幫忙照顧篠崎泫，兩人從2024年中旬公開認愛後，雖然分隔兩地，但仍愛得相當高調。