▲Toyz（如圖）人在服刑中，自創火鍋品牌「鍋癮子」昨宣告即將暫時歇業。（圖／翻攝自鍋癮子IG＠guo_yin_zi ）

Toyz火鍋店宣布歇業！進行內部流程調整與空間優化

▲篠崎泫（右）認愛Toyz（左）之後，替男方管理事務。（圖／翻攝自Toyz、篠崎泫臉書）

知名直播主Toyz（劉偉健）去年5月16日入獄服刑，表定2028年7月16日出獄，而他先前自創火鍋品牌「鍋癮子」昨（15）日突宣告本月27日起暫時歇業，明明店面開在精華地段的台中七期，今年1月也才盛大開幕，怎料9個月過去，便短暫熄燈，對此，《NOWNEWS今日新聞》求證Toyz女友、代為管理的篠崎泫，經紀人表示：「如官方聲明，不會對火鍋店做回應。」Toyz服刑期間，外頭事業交由篠崎泫代為管理，而他的「鍋癮子」店面開在台中七期，鄰近國家歌劇院，主打港式湯底，包含花膠雞湯、麻辣雞煲、胡椒豬肚雞等特色湯底，去年12月試營運、今年1月正式開幕。沒想到開幕短短9個月，「鍋癮子」官方社群突公告「感謝一路以來對鍋癮子的支持與喜愛。為了讓每一次的用餐體驗更加完善，我們將於10月27日起暫時歇業，進行內部流程調整與空間優化，期待再次與您相聚。」事實上，Toyz本來就話題在身，因此「鍋癮子」今年1月開幕時即造成不小轟動，非但曾邀請「美食公道伯」徐乃麟試吃拍片，篠崎泫也親自在門口迎賓，成為話題焦點。如今餐廳宣布暫時歇業，不少民眾直呼：「希望只是短暫休息」、「要回來啊」、「還沒找時間去⋯⋯」、「椅子撐住啊！」