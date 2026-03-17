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▲篠崎泫近期開心炫耀自己學會滑雪。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

自稱獨旅卻有內情 住宿地點遭指認

▲篠崎泫IG限動背景，被質疑是吳書成的私宅。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

水餃二代背景曝光 事業版圖跨日本

網紅篠崎泫日前才傳出與正在服刑的Toyz（劉偉健）登記結婚，感情動向備受關注，未料她過年期間對外聲稱「日本獨旅」，如今卻被爆出實際行程另有內情，不僅住宿地點與公開說法不符，甚至疑似入住「果貿吳媽家」第二代吳書成在日本的私人住所，引發外界熱議。根據《鏡週刊》報導，篠崎泫今年農曆年期間前往日本滑雪勝地越後湯澤，停留約兩週，並在社群上多次分享旅遊日常，強調是「一個人的旅行」，同時也介紹當地民宿，然而有知情人士指出，她實際並未入住所標註的住宿地點，而是住在吳書成的私人公寓，整體行程與一般旅遊或業配合作差異甚大。更關鍵的是，篠崎泫在IG限時動態中曝光的多段畫面，被發現與一般旅客不符，例如車內空間疑似為私人座車，並非接駁交通；此外她分享的一段雪場煙火影片，其拍攝角度與高度，也被指認極可能來自私人住宅視角，而非公共區域，種種細節讓外界推測，她此行實際上全程由吳書成安排接送與生活起居。而此次被點名的吳書成，是高雄知名品牌「果貿吳媽家」第二代，該品牌起源於眷村水餃店，後透過電商成功轉型為高營收網路品牌，近年他將事業拓展至日本，在越後湯澤經營滑雪裝備店，主打華語客群，並擁有當地不動產與旅宿資源，在當地台灣社群中頗具知名度。值得注意的是，篠崎泫近期才被爆出與Toyz在獄中登記結婚，消息一出已掀起不少討論，Toyz因案服刑中，若未來未取得台灣身分，恐面臨出獄後被遣返的情況，因此這段婚姻也被外界解讀帶有現實考量，在此背景下篠崎泫又被爆出與吳書成關係密切，更讓整起事件增添更多想像空間。