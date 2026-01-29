我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼Toyz（上圖）過去公開認愛篠崎泫，讓篠崎泫承受不少壓力和謾罵。（圖／Toyz臉書、篠崎泫IG）

入獄中的港籍實況主Toyz（劉偉健）與女星篠崎泫今（28）日被爆已經低調登記結婚，兩人一路走來的感情糾葛也再度被翻出。篠崎泫2023年被指介入歌手陳零九與交往10年的女友呼呼之間，當時她疑似與Toyz仍有感情瓜葛，形成「一腳踏兩船」爭議；Toyz疑似因此心灰意冷，轉而與辣模人妻「榕榕子」約會，但對方身為三寶媽、當時婚姻尚未畫下句點，讓Toyz背上「小王」罵名，眾人情感關係顯得相當複雜。據《鏡週刊》報導，Toyz與篠崎泫的情感發展一波三折，外界推測兩人在2024年正式對外認愛前，其實早已暗中交往一段時間。然而在2023年初，篠崎泫突然捲入陳零九與女友呼呼的戀情風波，被指是導致這段長達10年感情破局的關鍵人物，形象一度遭到大批網友撻伐。傳出遭劈腿的Toyz疑似深受打擊，之後改與身材火辣的人妻榕榕子互動密切，感情焦點悄悄轉移。然而，榕榕子身為三寶媽，卻在尚未辦妥離婚手續時，就被拍到與Toyz十指緊扣逛街，兩人的親密行徑全被鏡頭捕捉。當時外界質疑聲不斷，Toyz也因此被貼上「介入人妻婚姻」的小王標籤，不過兩人仍一路走到女方正式離婚後，感情才悄然畫下句點。在與榕榕子分開後，Toyz又再度與篠崎泫走在一起，兩人關係回溫，Toyz更多次在直播中公開示愛，大方表達對篠崎泫的喜愛之情。這些舉動一度讓部分網友懷疑，他是否刻意以篠崎泫作為「煙霧彈」，想轉移外界對自己當小王爭議的焦點。從現在結果回頭看，Toyz與篠崎泫似乎才是真正走到最後的一對。即便Toyz已入獄服刑1年9個月，篠崎泫仍選擇不離不棄，除了固定書信往來外，還多次從台北南下台中，只為把握短短約10分鐘的探監時間相處。近日更爆出兩人已完成結婚登記，消息傳出後令外界相當驚訝。面對婚訊傳聞，篠崎泫並未正面否認，只是語帶保留地表示，未來若有好消息，會再親自向大家報告，低調態度也更加深外界對「雙方已成為夫妻」的聯想。