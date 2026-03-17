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摩根士丹利最新出具的大中華科技硬體報告指出，蘋果iPhone出貨動能優於市場原先預期，其中新機款iPhone 17e已在2月底啟動鋪貨，帶動首季整體iPhone生產量估達5600萬支。大摩點名看好台廠供應鏈中，台積電、日月光投控與鴻海。大摩表示，展望第二季，預估出貨量約5200萬支，其中將包含約700萬支iPhone 17e，雖整體較首季再減7%，但明顯優於歷年第二季常見的15%到25%季減幅度，若與去年同期相比，仍有年增12%的成長表現。後續觀察重點，將放在記憶體成本走揚前，蘋果能否透過更具吸引力的定價策略，進一步擴大相較Android陣營的市占表現。大摩同步調整台廠目標價。其中，台積電受惠先進製程與產能擴充前景，目標價由2088元上修至2288元，並同步將台積電2027年資本支出由590億美元提高至650億美元，EPS上修4%至116.94元；2028年資本支出也上調至700億美元，EPS調高10%至139.66元。大摩看好台積電CoWoS先進封裝需求持續外溢，將日月光投控目標價由338元調升至368元；鴻海雖然仍為「優於大盤」，但考量產品組合變化及稅率升高至24%至26%，將目標價由317元下修至290元。