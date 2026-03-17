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受原料成本上揚影響，被動元件產業再掀漲價風聲。供應鏈透露，日本被動元件大廠村田製作所近日已通知客戶，將自4月起調漲部分EMI產品價格，涵蓋磁珠、功率電感、射頻電感及共模濾波器等品項。市場解讀，隨著國際大廠率先反映成本壓力，台灣相關廠商後續不排除跟進調價，甚至有機會受惠轉單效應。針對此次調價原因，村田表示，自2021年起，銀的市場需求就持續高於供給，在工業需求擴張、供給增產有限的情況下，進一步推升銀價走高，讓製造端成本壓力不斷加重。村田指出，近期銀價急漲，包括磁珠、功率電感、射頻電感與共模濾波器等產品，都有使用到「銀」作為部分原材料，已超出公司透過內部成本控管所能吸收的範圍。為了維持必要的生產能力與管理體系，同時確保對客戶的穩定供貨，因此決定啟動價格調整，新價格將自4月1日起正式生效。業界點名，國巨、華新科旗下佳邦、臺慶科以及三集瑞-KY等，都是市場關注的潛在受惠族群。國巨17日收漲286元漲停價，被動元件族群整體走揚，華新科也收漲停價143.5元，而被點名的佳邦漲幅6.38%，收在80元，臺慶科上漲4.97%，收在169元。