金州勇士隊在今年交易截止日前，果斷將潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）送往老鷹隊，換來明星中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。儘管初期波爾辛吉斯因「神秘病情」缺席多場賽事，引發外界質疑，但他在昨日對陣巫師一戰狂砍30分，展現了與明星大前鋒格林（Draymond Green）互補的效應。美媒《Bleacher Report》指出，波爾辛吉斯已成為勇士今夏必須留下的內線核心，續約年薪預計將維持在3000萬美元（約新台幣9.6億元）以上的水準。
傷病陰霾散去 波神逐漸打出身手
波爾辛吉斯加盟勇士後的開局並不順遂，一度因病長期高掛免戰牌，至今僅為勇士出賽5場。然而，在昨日對戰巫師的比賽中，他全場進帳30分5籃板4助攻，並外加3阻攻與2抄截，攻防兩端的全面表現讓勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）的交易決定顯得極具遠見。
波爾辛吉斯賽後表示：「雖然我的雙腿還沒恢復到最佳狀態，但我能感覺到移動變得更順暢了。」勇士隊正採取穩紮穩打的方式逐步增加他的上場時間，以確保他能健康迎接接下來的附加賽挑戰。
嘴綠最佳搭檔 美媒點名「非租借球員」
《Bleacher Report》記者休斯（Grant Hughes）分析，波爾辛吉斯具備拉開空間的投射能力、禁區保護力以及錯位單打技巧，是格林在內線最理想的搭檔。勇士總管鄧利維先前也曾明確表示：「我們不認為他只是『短期租借』。」這釋放出強烈的續約信號。
雖然波爾辛吉斯的傷病史令人擔憂（近10年未曾單季出賽超過65場），但其特殊的功能性在市場上極為罕見。美媒預估，儘管存在風險，勇士若想在柯瑞（Stephen Curry）生涯末期維持爭冠競爭力，今夏勢必得開出年薪至少3000萬美元的合約將其留在灣區。
庫明加交易案再評價 勇士、老鷹各有隱憂
值得一提的是，當初被交易至老鷹隊的庫明加，在東區也打出明星級數據（場均14.8分、8籃板），但也同樣面臨膝蓋傷勢困擾。勇士與老鷹目前都面臨相同的難題：是否要給予這兩位才華洋溢但有傷病隱憂的球員長期頂薪合約。
隨著勇士即將對陣波士頓塞爾提克，波爾辛吉斯目前並未出現在傷兵名單中。這場對決將是他向球團證明自己值得長期投資的絕佳機會。
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波爾辛吉斯加盟勇士後的開局並不順遂，一度因病長期高掛免戰牌，至今僅為勇士出賽5場。然而，在昨日對戰巫師的比賽中，他全場進帳30分5籃板4助攻，並外加3阻攻與2抄截，攻防兩端的全面表現讓勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）的交易決定顯得極具遠見。
波爾辛吉斯賽後表示：「雖然我的雙腿還沒恢復到最佳狀態，但我能感覺到移動變得更順暢了。」勇士隊正採取穩紮穩打的方式逐步增加他的上場時間，以確保他能健康迎接接下來的附加賽挑戰。
《Bleacher Report》記者休斯（Grant Hughes）分析，波爾辛吉斯具備拉開空間的投射能力、禁區保護力以及錯位單打技巧，是格林在內線最理想的搭檔。勇士總管鄧利維先前也曾明確表示：「我們不認為他只是『短期租借』。」這釋放出強烈的續約信號。
雖然波爾辛吉斯的傷病史令人擔憂（近10年未曾單季出賽超過65場），但其特殊的功能性在市場上極為罕見。美媒預估，儘管存在風險，勇士若想在柯瑞（Stephen Curry）生涯末期維持爭冠競爭力，今夏勢必得開出年薪至少3000萬美元的合約將其留在灣區。
庫明加交易案再評價 勇士、老鷹各有隱憂
值得一提的是，當初被交易至老鷹隊的庫明加，在東區也打出明星級數據（場均14.8分、8籃板），但也同樣面臨膝蓋傷勢困擾。勇士與老鷹目前都面臨相同的難題：是否要給予這兩位才華洋溢但有傷病隱憂的球員長期頂薪合約。
隨著勇士即將對陣波士頓塞爾提克，波爾辛吉斯目前並未出現在傷兵名單中。這場對決將是他向球團證明自己值得長期投資的絕佳機會。