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▲Kipling︱Smiley 聯名系列黑底笑臉帽子造型包、藍粉笑臉帽子造型包。（圖／品牌提供）

▲Kipling︱Smiley 聯名系列拉桿旅行袋ART M（圖／品牌提供）

▲Kipling︱Smiley 聯名系列藍粉笑臉牛角包、黑底笑臉牛角包。（圖／品牌提供）

▲Kipling︱Smiley 聯名系列滿版笑臉後背包、藍粉笑臉後背包、黑底笑臉後背包（圖／品牌提供）

2026 春夏，來自比利時的包袋品牌Kipling 攜手全球最具辨識度的微笑符號 Smiley，推出全新聯名包款打造一系列讓人一眼就心情變好的背包。以「Travel Light. Smile Bright.」為靈感主軸，這次聯名不只讓包袋更亮眼，同時把旅行的自由、移動的快樂與趣味感融入包款設計，讓每一次出門都像提前切換成假期模式。從拉桿旅行袋、斜背包、後背包到造型配件包，Kipling︱Smiley 聯名系列打造完整旅行風格提案，為旅程加上輕盈與樂觀，從日常通勤一路走到週末小旅行，讓好心情直接上肩。本次聯名系列最迷人的地方，在於 Smiley 不只是印在包面上的圖案，而是真正走進設計裡。Kipling︱Smiley 聯名系列以 Kipling 經典抓皺尼龍為基底，搭配高辨識度的黃色笑臉與俐落撞色細節，在鮮明與平衡之間拿捏出剛剛好的時髦張力。黑與亮黃的對比極具記憶點，滿版印花則帶出節奏感與活力，讓整體視覺既有個性也耐看。從客製化拉鍊頭、聯名猴子吊飾到帽子造型包的立體輪廓，每一個細節都把「快樂」變成看得見、摸得到，也能天天隨身攜帶的存在。Kipling︱Smiley 聯名系列不僅為穿搭造型注入亮點，同時具備話題與實用性能，也為旅程增添情緒溫度，是今年春夏值得關注與入手的重點包款之一。Kipling︱Smiley 聯名系列運用三種不同配色，展現三種不同的旅程個性。「黑底笑臉」配色以黑色抓皺尼龍為底襯托亮黃色 Smiley，大膽卻不張揚，沉穩底色遇上高彩度笑臉形成強烈視覺對比。「滿版笑臉」配色則以高飽和黃色為主角，將 Smiley 標誌轉化為滿版重複印花視覺節奏鮮明，活潑感直接拉滿。 而「藍粉笑臉」配色以藍色基底搭配桃紅 Smiley 和猴子吊飾，甜中帶酷撞色設計替整體造型加入層次感。本次聯名最有話題、最容易成為社群焦點的單品，CAP BAG 帽子造型包絕對會先被點名。以帽子為靈感打造的 3D 立體結構，不只外型俏皮正面 Smiley 圖像也有極高辨識度，背上身立刻讓整體穿搭多一個記憶點。包身輕巧肩背斜背皆可，收納手機、卡夾與日常小物都沒問題，無論搭配短版上衣、丹寧褲或洋裝都很有型。帽子造型包小巧卻有強烈存在感，讓穿搭多一抹俏皮趣味，不只為造型升級也讓心情跟著發光，是春夏街頭最不費力的特色單品。ART M 作為 Kipling熱賣的經典托特包型，以輕量與大容量廣受歡迎。加入醒目的 Smiley 圖像後讓這款實用包多了輕快的旅行氛圍。可調節側邊結構、寬敞主隔層與多口袋分層設計，讓外套、水壺、化妝包、墨鏡與旅途小物能各就各位；雙提把設計則適合手提或肩背，從上班日到週末出走切換得毫不費力。這是一款可以從週五下班一路背到週末旅行完全不用再換包的理想款，輕鬆、好裝，也足夠吸睛。想找一款日常最好搭、出門不用想太多的包，牛角包就是那種一背就回不去的選擇。GABB S是 Kipling 愛用者心中的萬用斜背包，聯名版本更在細節上加了不少俏皮巧思，穿上 Smiley T-shirt 的經典猴子吊飾，讓日常包款多了一點玩味性格。黑底笑臉款對比亮眼且乾淨有型，藍粉笑臉款則更有青春甜酷感。輕巧百搭卻不失收納力，GABB S是城市散策、咖啡店小坐，或假日市集走逛時最適合的隨身包。聯名款SEOUL LAP把機能與風格一次打包，外觀設計上透過鮮明笑臉印花創造視覺焦點加上一點童趣設計，讓後背包從功能型單品變成可以融入日常穿搭的亮點。寬敞包體內建筆電收納夾層與多功能口袋能同時容納工作文件、平板、隨身保養品與日常必需品，前袋拉鍊設計則方便快速取物。無論是平日通勤、下班後直奔聚會，或是來一場說走就走的小旅行，這款包都能輕鬆接住各種行程切換。GLORIA在經典黑色基底上加入鮮明 Smiley 圖像，低調中帶點俏皮，適合拿來當作日常隨身包，或旅行時的收納袋。多隔層設計讓口紅、粉餅、耳機、充電線、卡片與各種小物都能各自歸位，不用在包包裡大海撈針；作為盥洗化妝包或旅行整理包也剛剛好。GLORIA體積輕巧、造型俐落帶有風格感，不只收納在線，顏值也很在線。快節奏的城市生活裡，通勤、工作、約會和旅行之間快速轉場是家常便飯，更需要一點能讓自己瞬間心情變好的設計。從挑選穿著、搭配包款到整理隨身物品，出發不一定要等到真的踏上旅程；有時候只要背上對的包，心情就先到了。Kipling︱Smiley 聯名系列正是這樣一種存在，它用微笑標誌、吸睛配色、流暢線條輪廓與輕盈材質，把旅行的自由感與快樂情緒轉化成可以每天背上身的風格選擇。不論是計畫遠行或想在週末為自己安排一場城市輕旅，走進熟悉卻久違的小巷與咖啡館，Smiley黃色笑臉和Kipling小猴子吊飾皆能在行程之中，增添輕鬆活力與樂觀探索的氛圍。Kipling︱Smiley 聯名系列以鮮明色彩與獨特設計為造型注入辨識度，讓每一次出行都輕盈、自信，充滿「趣玩」好心情。這系列不只好搭、好背，更是看了會喜歡、背了會愛上的包款。Kipling︱Smiley 聯名系列將於 Kipling 全台指定櫃點、Kipling官方旗艦店、momo -Kipling品牌旗艦館、Yahoo購物中心- Kipling官方旗艦館、Shopee商城-Kipling官方旗艦店販售。台北遠東 SOGO 台北天母店 2F｜(02)2835-0253｜台北市士林區中山北路六段77號2樓遠東 SOGO 台北復興館 6F｜(02)8772-5536｜台北市大安區忠孝東路三段300號6樓新光三越台北南西本館 3F｜(02)2521-2623｜台北市中山區南京西路12號3樓新北新北板橋大遠百 3F｜(02)2959-5971｜新北市板橋區新站路28號3樓台中台中 Lalaport｜(04)2211-2335｜台中市東區進德路600號北館C區3樓30490號新光三越台中中港店 11F｜(04)2254-4302｜台中市西屯區台灣大道三段301號11樓台中中友百貨 3F｜(04)2225-8990｜台中市北區三民路三段161號3樓嘉義嘉義耐斯廣場時尚百貨 1F｜(05)276-8367｜嘉義市東區忠孝路600號1樓台南台南南紡購物中心 2F｜(06)200-6444｜台南市東區中華東路一段366號2F新光三越台南西門店 3F｜(06)303-0042｜台南市中西區西門路一段658號3樓高雄夢時代購物中心 2F｜(07)823-0373｜高雄市前鎮區中華五路789號2樓漢神巨蛋購物廣場 3F｜(07)553-3290｜高雄市左營區博愛二路777號3樓