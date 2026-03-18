本周五（3月20日）迎接2026「春分」節氣，春分是二十四節氣中的第4個節氣，也是春天的中分點，馬光中醫診所醫師羅凱陽提醒，春分過後，陽氣進一步升發，
陰氣漸衰，因此養陽氣、順肝氣是春分的重點，這段時間要注意「情緒疾病」、「流行性感冒」、「季節性過敏」的好發。
🟡春分由來、意思
「春分」是春天的中分點，這天南北半球的晝夜長短平均，從這個時節開始，白晝的時間會漸漸拉長，也意味著春天已經度過一半；春分時節氣候變化大，氣溫不穩定，因此人或作物容易於生病或感染病蟲害，如果下雨，人們才會注意到天氣的變化。
🟡春分好發疾病
1、情緒疾病：春天因為天氣變化仍大不穩定，會導致人們腦內一些控制情緒的激素產生波動，因此情緒上起伏甚大，甚或產生睡眠相關等問題。
2、流行性感冒：羅凱陽指出，《黃帝內經》曾說過「冬不藏精，春必病溫」，溫病是中醫的傳染病，基本上可以視作流感等病毒類疾病。
3、季節性過敏：黃帝內經有句話叫「春善病鼽衄」，鼽衄就是過敏性鼻炎，這與春天花開容易有較多過敏原息息相關的。
🟡春分飲食養生
扶原中醫診所醫師黃譯萱則表示，在春天時，可多吃芽菜類，例如枸杞芽、苜蓿芽、綠豆芽等等，在烹調時避免使用醋等較酸的材料，並避免辛辣、太燥、太滋補的食物，如薑母鴨、燒酒雞、烤炸物等。
總結來說，春分最適合食用平和、清淡、易消化的食物，或是當季蔬菜，如春筍、菠菜、大蒜、蘑菇、洋蔥等。此外，羅凱陽補充，春分有幾個常見習俗來補陽氣，例如吃春菜、立蛋、放風箏等，
其中比較特別的是放風箏，因為春分前後清氣上升、微風飄盪， 天氣適合放風箏之外，自古以來更有驅凶避邪的涵義。
🟡春分天氣
中央氣象署指出，2026春分受到鋒面、東北季風影響，呈現「北濕涼、南溫暖」的型態，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島全天將出現不定時的短暫陣雨，中南部地區維持多雲到晴的穩定天氣，僅午後山區會有零星的短暫陣雨。
在氣溫與風力變化方面，北台灣白天高溫將下滑到21至25度，體感明顯轉為濕涼，中南部及台東仍維持在25至29度；由於東北季風進入台灣海峽，台南以北及北部沿海一帶可能出現強陣風，而在冷空氣與輻射冷卻的雙重作用下，周五晚間入夜後至周六清晨，台南以北及東北部的空曠地區低溫更有機會下探至14度以下。
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「春分」是春天的中分點，這天南北半球的晝夜長短平均，從這個時節開始，白晝的時間會漸漸拉長，也意味著春天已經度過一半；春分時節氣候變化大，氣溫不穩定，因此人或作物容易於生病或感染病蟲害，如果下雨，人們才會注意到天氣的變化。
1、情緒疾病：春天因為天氣變化仍大不穩定，會導致人們腦內一些控制情緒的激素產生波動，因此情緒上起伏甚大，甚或產生睡眠相關等問題。
2、流行性感冒：羅凱陽指出，《黃帝內經》曾說過「冬不藏精，春必病溫」，溫病是中醫的傳染病，基本上可以視作流感等病毒類疾病。
3、季節性過敏：黃帝內經有句話叫「春善病鼽衄」，鼽衄就是過敏性鼻炎，這與春天花開容易有較多過敏原息息相關的。
🟡春分飲食養生
扶原中醫診所醫師黃譯萱則表示，在春天時，可多吃芽菜類，例如枸杞芽、苜蓿芽、綠豆芽等等，在烹調時避免使用醋等較酸的材料，並避免辛辣、太燥、太滋補的食物，如薑母鴨、燒酒雞、烤炸物等。
總結來說，春分最適合食用平和、清淡、易消化的食物，或是當季蔬菜，如春筍、菠菜、大蒜、蘑菇、洋蔥等。此外，羅凱陽補充，春分有幾個常見習俗來補陽氣，例如吃春菜、立蛋、放風箏等，
中央氣象署指出，2026春分受到鋒面、東北季風影響，呈現「北濕涼、南溫暖」的型態，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島全天將出現不定時的短暫陣雨，中南部地區維持多雲到晴的穩定天氣，僅午後山區會有零星的短暫陣雨。
在氣溫與風力變化方面，北台灣白天高溫將下滑到21至25度，體感明顯轉為濕涼，中南部及台東仍維持在25至29度；由於東北季風進入台灣海峽，台南以北及北部沿海一帶可能出現強陣風，而在冷空氣與輻射冷卻的雙重作用下，周五晚間入夜後至周六清晨，台南以北及東北部的空曠地區低溫更有機會下探至14度以下。