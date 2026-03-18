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台中律師公會理事長吳中和在遭林姓女子毆打及面對法院處理方式時，對法警未依「現行犯」逮捕林女，僅採取消極安撫的態度表示強烈不滿，指出林女的行為已經是現行犯，法警卻消極不作為，只是在安撫她。他質疑：「若今天攻擊的是法官、檢察官，難道不會當場逮捕、收押嗎？」，「法院應制止被告，而非剝奪公眾旁聽權。」。吳中和理事長表示一定會去驗傷提告傷害。」吳理事長遭林女打後批評法院對於不理性人士攻擊律師的案件處理過於軟弱，認為律師的職業安全受到威脅，表示施暴的林女之前已多次恐嚇律師，這次又出手打人，律師的職業安全備受威脅，但法院消極處理方式讓律師的職業產生危害，對整個司法是一個傷害。對於法官因被告情緒失控而要求旁聽的律師與媒體離席，吳理事長感到極度遺憾與訝異。他認為林女有反覆實施之虞且具備羈押要件，「法院應制止被告，而非剝奪公眾旁聽權。」