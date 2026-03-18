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鴻海今（18）日宣布，與全球企業應用與商業AI領導者SAP達成戰略合作，計畫在亞太地區加速導入次世代企業級AI，這項合作基於鴻海持續推動的「AI工廠」計畫，目的在重塑AI製造流程與供應鏈管理的未來，並為全球化部署開闢新路徑。SAP執行長Christian Klein與鴻海董事長劉揚偉雙方簽署合作備忘錄（MOU），鴻海與SAP將結合各自的技術優勢，加快亞太地區的市場開拓速度，並推動AI 技術的部署，以支持鴻海邁向「全面數位化」與「AI賦能」組織的轉型目標。雙方也將針對SAP實體AI、SAP供應鏈管理，以及鴻海智慧製造，共同探索創新的協作應用案例。劉揚偉表示，與SAP的戰略合作，是實現智慧化與AI驅動製造願景的重要一步。透過結合鴻海的AI算力優勢與SAP在企業應用領域的專業知識，鴻海正致力於解決全球產業當前所面臨最複雜的挑戰之一。Christian Klein則表示，AI正處於前所未有的發展速度。SAP與鴻海的合作代表了一個強大的契機，能加速亞太地區企業對AI的採用。雙方正攜手協助組織運用科技提升運作效能與效率，讓企業在AI時代的轉型過程中，能更有信心地實現規模化發展。」展望未來，鴻海目標與 SAP 共同定義全球產業如何運用企業級AI。藉由結合企業智慧、AI基礎設施以及實體工業布署的新路徑，該項合作目標建立AI驅動製造的新藍圖，從台灣出發，逐步推廣至全球工業生態系。