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▲戲劇夫妻檔方宥心（右）與王為（左）結婚2年多，感情甜蜜，但方宥心爆料老公待在廁所裡的時間太長，她也笑說，這好像是世間所有老公的狀態。（圖／記者邱曾其攝影）

▲瘋戲樂工作室音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》今（18）日舉辦彩排記者會。左起為凱爾、方宥心、黃鐙輝、王希文和王為。（圖／記者邱曾其攝影）

瘋戲樂工作室音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》今（18）日舉辦彩排記者會。除了精彩的沉浸式演出備受矚目，同台飆戲的夫妻檔方宥心與王為，更在現場大爆真實的婚姻生活。兩人結婚2年多，感情甜蜜，但方宥心卻忍不住在鏡頭前大吐苦水，控訴老公王為根本是「廁所所長」，待在廁所的時間長到讓她崩潰許願，想先多蓋一間廁所，再考慮生小孩。談到這次兩人同台演出，是否會在家裡一起對戲？方宥心爆料，王為在家除了吃飯和睡覺，其餘時間幾乎都在廁所裡。她浮誇地形容：「他進去上個廁所，我可以在外面把妝化好、卸掉，然後再化一次，他居然還沒出來！」一開始，方宥心還會很有禮貌地站在廁所門外隔著門對話，但因為王為實在待太久，後來為了討論劇本，她甚至得拿著厚厚的筆記，以雙膝下跪在廁所門口跟坐在馬桶上的老公對戲，荒謬的畫面讓全場媒體笑翻。面對老婆的控訴，王為則委屈解釋，自己腸胃比較直，只要吃完東西就會想跑廁所，絕對不是故意霸佔。由於兩人目前居住的房子只有一間廁所，這對腸胃蠕動快速的王為和需要空間的方宥心來說，實在有點困擾。當被問到結婚兩年多，要先蓋廁所還是生小孩，方宥心和王為都異口同聲表示，絕對是先多弄一間廁所，對現階段而言比較重要。就連一旁的黃鐙輝聽完也跟著瞎起鬨，建議他們乾脆一人買一間廁所，最後眾演員提議，乾脆一起買有三間廁所的房，作為休息的小空間，因每個人在生活裡，都需要一個能在裡面放鬆身心、不被打擾的私密小空間。方宥心與王為即使在家為搶廁所鬥嘴，上了台依舊有絕佳默契。音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》改編自金曲歌王許富凱《五木大学》專輯，將於4月3日至4月12日在台北表演藝術中心演出。全劇採雙卡司配置，並特別規劃舞台互動區座位，讓觀眾彷彿化身Sakura店的客人，親身體驗笑中帶淚的林森北路人生。