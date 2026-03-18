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根據路透報導，三星電子南韓工會成員18日表決通過罷工授權，全球最大記憶體晶片製造商生產恐怕中斷。工會指出，此次共有6萬6019名員工投票，其中93%贊成罷工。此次衝突核心，主要在於工會要求公司調整獎金制度，包括取消目前績效獎金上限，並比照SK海力士。路透指出，三星工會代表的成員已接近9萬人，占南韓本土員工逾七成；若後續協商仍無法取得進展，工會規劃自5月21日起發動為期18天的罷工。三星方面則認為，半導體產業本就是高資本支出、景氣循環波動明顯的產業，若進一步拉高獎金上限，恐壓縮投資能力與股東報酬空間。只是，在AI帶動記憶體需求升溫之際，員工對薪酬分配的不滿也同步擴大，尤其競爭對手SK海力士已達成較具吸引力的獎金安排，更讓三星內部要求改革的聲浪升高。路透指出，三星目前所有DRAM與約三分之二NAND產能都設在南韓，一旦勞資衝突擴大並波及產線，恐增加全球記憶體供應鏈不確定性，特別是在AI資料中心需求持續升溫之下，任何生產波動都可能牽動後續市況。股價表現方面，截至南韓時間3月18日下午約3時13分，三星電子股價上漲7%；SK海力士股價上漲9%。