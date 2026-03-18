連假將至，橘子集團旗下原創漫畫及小說平台MOJOIN推出3大重量級跨界企劃，一站式承包假期娛樂計畫！不僅全新上線延續台式恐怖片巔峰《咒》電影世界觀的番外漫畫《咒：佛母再臨》、全新連載的戀愛漫畫《強制心跳的戀愛遊戲》也與美容教主牛爾老師跨界合作，更舉辦站上人氣BL大作《叛逆玩家》快閃主題咖啡廳，讓讀者連假期間不論宅家追漫或外出打卡，都能解鎖不同的原創娛樂體驗！
台式邪典回歸！《咒》番外漫畫《咒：佛母再臨》漫畫震撼登場
曾寫下台灣電影在Netflix全球排名最佳紀錄、並創下1.7億票房的台式恐怖片巔峰《咒》，其番外漫畫《咒：佛母再臨》於今（18）日在 MOJOIN驚悚上線！當年《咒》以偽紀錄片敘事與沉浸式體驗引發話題，讓觀眾在觀影過程中彷彿成為詛咒的一部分，也讓作品成為近年最具代表性的台式邪典恐怖電影。如今漫畫延續電影世界觀，將故事從大銀幕延伸至新的敘事視角，透過突破「第四面牆」的設定，帶領讀者再次踏入「大黑佛母」的詛咒之中。
本作由PTT百萬人氣作家「路邊攤」擔綱編劇，描述主角李心妤在看完電影《咒》後，於現實生活中接連發生的詭異事件。漫畫延續作品一貫的陰森氛圍，透過多幕令人不寒而慄的畫面與層層揭開的詭譎線索，將「大黑佛母」的詛咒一步步帶入現實世界，讓讀者彷彿與主角一同陷入那份逃不出影廳、也躲不過宿命的壓迫感。喜愛重口味恐怖題材的讀者，不妨親自上線「接駕」，感受大黑佛母步步逼近的詭譎詛咒！
《咒：佛母再臨》漫畫：https://mojoin.com/comics/299#chapter
當大姊姊遇上年下男！《強制心跳的戀愛遊戲》跨界合作美容教主牛爾 戀愛張力全面升溫
人氣組合漫畫家灰野都與編劇小杏桃再度聯手，於MOJOIN推出大熱「戀愛實境秀」題材新作《強制心跳的戀愛遊戲》。本作跳脫過往校園純愛風格，描繪大姊姊上司與小狼狗下屬間危險又迷人的曖昧張力。除了獨家連載外，MOJOIN也攜手美容教主牛爾老師的保養品牌NARUKO，推出超準「戀愛玩家」心理測驗，未來故事中也將埋入合作小驚喜，讀者們敬請期待！現在到品牌官網購買指定新品就送限量角色小卡，追漫同時也一併收割完美膚況！
《強制心跳的戀愛遊戲》漫畫：https://mojoin.com/comics/298#chapter
《牛爾NARUKO》合作心理測驗：https://ooopenlab.cc/quiz/naruko_mojoin
讀者尖叫！MOJOIN人氣BL大作《叛逆玩家》主題咖啡廳限時快閃 第二波預約即將開放
在MOJOIN平台累積逾170萬次點閱、實體書橫掃金石堂與博客來暢銷榜Top1的BL頂流大作《叛逆玩家》，於今年春天首度跨足實體場域，於3月13日至4月12日推出限時主題咖啡廳！現場不僅能見到神還原的經典求婚場景，細膩勾勒出主角李真與林慕的情感連結；更同步推出11款以角色與情節為靈感的聯名餐飲，以及近20款活動限定周邊，質感爆棚絕對必收！
● 第一梯次： 3月13日至3月28日，現正預約中。
● 第二梯次： 3月29日至4月12日，於3月20日中午12:00開始登記。
● 地點：花漾蒔光 Blooming Cafe（台北市松山區復興北路313巷38號）
● 訂位預約：https://mojoin.tw/jhRjV
● 更多資訊請參考MOJOIN社群專頁：
https://www.instagram.com/mojoin_tw/
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曾寫下台灣電影在Netflix全球排名最佳紀錄、並創下1.7億票房的台式恐怖片巔峰《咒》，其番外漫畫《咒：佛母再臨》於今（18）日在 MOJOIN驚悚上線！當年《咒》以偽紀錄片敘事與沉浸式體驗引發話題，讓觀眾在觀影過程中彷彿成為詛咒的一部分，也讓作品成為近年最具代表性的台式邪典恐怖電影。如今漫畫延續電影世界觀，將故事從大銀幕延伸至新的敘事視角，透過突破「第四面牆」的設定，帶領讀者再次踏入「大黑佛母」的詛咒之中。
本作由PTT百萬人氣作家「路邊攤」擔綱編劇，描述主角李心妤在看完電影《咒》後，於現實生活中接連發生的詭異事件。漫畫延續作品一貫的陰森氛圍，透過多幕令人不寒而慄的畫面與層層揭開的詭譎線索，將「大黑佛母」的詛咒一步步帶入現實世界，讓讀者彷彿與主角一同陷入那份逃不出影廳、也躲不過宿命的壓迫感。喜愛重口味恐怖題材的讀者，不妨親自上線「接駕」，感受大黑佛母步步逼近的詭譎詛咒！
《咒：佛母再臨》漫畫：https://mojoin.com/comics/299#chapter
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● 第一梯次： 3月13日至3月28日，現正預約中。
● 第二梯次： 3月29日至4月12日，於3月20日中午12:00開始登記。
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