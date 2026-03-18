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▲海洋委員會海洋保育署舉辦與幼童共讀繪本活動，由說故事姐姐(左)生動講述繪本內容。(圖／海洋委員會提供)

▲行政院副院長鄭麗君(左2)、海洋委員會主任委員管碧玲(左1)與幼兒園孩子互動熱絡。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會海洋保育署於今(18)日，在新北市新莊聯合辦公大樓幼兒園，舉辦與幼童共讀繪本活動，期活動透過說故事、互動問答與繪本分享，以陪伴孩子認識來自深海的溫柔巨人—鯨鯊，並在輕鬆有趣的氛圍中，引導孩子理解海洋生態與保護海洋的重要性，讓海洋保育理念從幼年教育開始向下扎根。海洋委員會海洋保育署舉辦與幼童共讀繪本活動，由海洋保育署署長陸曉筠主持，海洋委員會主任委員管碧玲、行政院副院長鄭麗君、文化部部長李遠、海洋保育署綜合規劃組組長賴郁晴等人與會，與幼兒園海洋班20多位幼童共讀海洋委員會海洋保育署所出版的中英雙語繪本─海邊的星星巨人—鯨鯊，以引導孩子理解海洋生態與保護海洋的重要性。在活動中，行政院副院長鄭麗君與孩子們親切互動，她笑著問孩子，你們知道世界上最大的魚是誰嗎？孩子們紛紛舉手搶答，大聲說出鯨鯊，幼童童稚而響亮的回答，讓現場笑聲不斷，氣氛十分溫馨。行政院副院長鄭麗君表示，鯨鯊保育不只是海洋保育政策，更是一個關於未來的提問—未來的孩子，是否仍能在真實的海洋中，看見這樣壯闊而溫柔的巨人？她說，要讓海洋真正被守護，需要從教育扎根，讓孩子從小理解海洋、珍惜海洋，未來才能與我們一起守護海洋。海洋委員會主任委員管碧玲指出，《海邊的星星巨人》為了讓故事更具想像空間，也讓孩子更認識這位「海邊的星星巨人」，乃設計了一幅拉頁畫面，滿天星空映照著海面，而海中的鯨鯊身上佈滿銀白色點點，如同海裡的星空，希望孩子在閱讀時，能透過畫面感受海洋的美麗與生命的奇妙。在活動現場，由說故事姐姐生動講述繪本內容，行政院副院長鄭麗君與海洋委員會主任委員管碧玲也拿著鯨鯊娃娃與孩子互動，讓原本抽象的海洋保育政策轉化為溫暖而具體的守護故事，陪伴孩子在閱讀與想像中認識海洋。海保署署長陸曉筠說，《海邊的星星巨人》以鯨鯊為主角，透過人與海洋生物相遇的故事，引導讀者從孩子的視角理解與海洋共生的感動，她說，鯨鯊是全球體型最大的魚類，身上佈滿如星空般的白色斑點，因此被稱為「海邊的星星巨人」。繪本以童趣與想像力為基礎，將鯨鯊的生態特徵與海洋環境融入故事情節，讓孩子在閱讀中逐漸建立對海洋生物的認識，也培養對海洋的好奇與關懷。陸曉筠並說，海洋保育不只是政策推動，更需要透過教育與生活經驗，讓下一代理解並參與其中，期透過此次與幼兒園海洋班孩子們的共讀與互動，孩子們在故事中認識海洋，也在歡笑與提問中逐漸理解保護海洋的重要性，盼當孩子記住《海邊的星星巨人》時，也能記住守護海洋的重要性，讓關心海洋的種子在心中慢慢成長，陪伴下一代一起守護我國的藍色家園。