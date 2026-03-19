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併購德國BoBoQ 規劃拓展埃及、斯里蘭卡

段純貞進軍澳洲 Yache布局馬來西亞

新增代理雞三和 王座國際擴張營運規模

六角國際（2732）透過去年併購台式茶食「翰林茶館」與德國「Germany BoBoQ」，持續強化全球市場布局，逐步建構橫跨美洲、歐洲與亞洲的營運脈絡。將於今年在美國休士頓設立「Chatime日出茶太」導入「春上布丁蛋糕」的直營門市。另外，王座國際推動「段純貞牛肉麵」在澳洲開出首家新門市。六角國際表示，隨著全球展店與併購效益逐步發酵，國內直營門市有望突破200家，海外總家數亦將以雙位數成長為目標，帶動集團營運規模擴張，進一步推升獲利穩健向上。2025年下半年全球手搖茶飲市場逐步回溫，六角旗下「Chatime日出茶太」全球同店銷售額表現回升，門市客流量穩定成長，帶動銷貨及權利金收入同步提升。其中印尼作為「Chatime日出茶太」全球最大市場，當地代理商已與六角完成新一輪長期合作契約，15年規劃新增300家門市，顯示品牌在當地市場仍具高度成長潛力，成為集團海外業務發展的壓艙石。六角國際併購德國「BoBoQ」，不僅為品牌擴張，更為建構歐洲市場的重要布局。集團透過整合原物料供應、建立營運標準與代理體系，強化當地市場的掌握度，並逐步向外擴展，目前已陸續與義大利、捷克及保加利亞等市場建立總代理合作關係，後續也規劃拓展至埃及、斯里蘭卡等新興市場，預期整體展店規模可突破百家以上，持續拓展集團在歐洲的餐飲市場。在美國市場布局上，六角國際說明，採取雙引擎驅動模式，以「Chatime日出茶太」建立穩定的市場滲透率，並導入「春上布丁蛋糕」切入烘焙品類，推動產品組合多元化。六角國際也規畫今年於美國休士頓設立直營門市，除拓展銷售通路外，更著重於品牌直營管理能力與產品在地化調整，透過標準化流程強化台灣特色商品的國際商品化能力，建立北美市場的品牌營運模型，為集團增添海外營運動能。六角國際說明，透過併購台灣40年老字號的「翰林茶館」，不僅拓展六角產品線，更展現集團品牌重塑與營運整合能力。六角集團董事長王耀輝表示，六角近年持續深化全球餐飲布局，透過併購擴大品牌版圖，除了推動營收規模成長，更是透過品牌、通路與供應鏈等資源的整合，逐步建構全球餐飲平台。隨著各區域據點與品牌效益持續發酵，營運規模與國際市占率提升，將能進一步提升集團長期競爭力。另外，王座國際（2751）2025年營收創歷史新高，獲利創歷史次高，全年每股純益（EPS）4.57元，預計全年配息每股4元，現金配發率近9成，穩健配息的股利政策，回饋長期支持股東。王座國際將於今年持續於台灣市場展店8至10家，推動「段純貞」於澳洲開出首家門市與「Yache 韓式蔬食」進駐馬來西亞計畫，同步進行品牌優化與營運效率提升，以期全年合併營收續攀高峰。王座國際將於全台多家百商場據點拓展新門市，今年上半年「雞三和」將於台中洲際漢神開出第四家門市，「大阪王將」則預計插旗高雄新濱町；海外布局部分，「段純貞牛肉麵」繼美國、香港，預計第2季在澳洲開出首家新門市，養心旗下品牌「Yache 韓式蔬食」亦計畫進駐馬來西亞，進一步擴大國際市場版圖。王座國際表示，去年取得「養心餐飲」51％股權，並新增代理日式餐飲「雞三和」，使旗下餐飲品牌更加完整，去年受惠展店效益逐步顯現及既有門市營運穩健提升，同時藉由產品組合調整與價格策略優化，在營運規模擴張，增加營業成本費用，仍可維持歷年毛利率水準。近年王座國際透過品牌延伸、門市拓展與商品組合優化，逐步擴大在台灣餐飲市場的布局，建立涵蓋「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「京都勝牛」、「段純貞」、「養心茶樓」與「雞三和」等多元品牌矩陣，品牌橫跨台、日、韓與蔬食的餐飲文化，客單價區間以中價位為主，提供個人式的消費菜單，以滿足不同消費族群的用餐需求。目前台灣已有68家直營門市，門市以進駐百貨商場為主，除持續拓展市場版圖外，著重單店營運效益的提升並積極經營會員系統，形成穩定的客群基礎。展望後市，王座持續推動展店計劃，同步進行品牌優化與營運效率提升，短期以拓展國內市占率為目標，每年新開直營門市約8至10家展店節奏，且每2至3年以代理新品牌或併購擴增營運規模，並持續拓展「段純貞」、「京都勝牛」品牌海外再授權業務，以「段純貞」為主、「京都勝牛」為輔，以期今年合併營收續攀高峰。