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▲不少原本居住在大安、信義區的家庭，因孩子就讀美國學校，長期接送負擔較大，因此選擇在天母置產。（圖／信義房屋提供）

根據財團法人金融聯合徵信中心統計，台北市士林區2025年Q1至Q4最熱門交易路段，前三名依序為中山北路七段、中山北路六段與天玉街，三條路段皆落在天母生活圈。信義房屋天母西路店專員劉子碩指出，天母房市長年維持穩定交易量，主因在於美國學校與日僑學校形成的國際學校需求，加上成熟生活機能，使區域始終具備穩定買盤。劉子碩分析，中山北路六段與七段能長期名列交易熱區，首先與路段條件有關。兩段道路延伸範圍廣、門牌數量多，巷弄密集，住宅存量相對充足，形成穩定供給；另一方面，鄰近美國學校與日僑學校，帶動長期就學相關購屋需求，使區域交易量維持一定水準。從產品結構來看，區內交易仍以公寓產品為主，常見為35坪左右三房格局，屋齡多落在45年左右，單價約每坪60萬至65萬元，總價約2000萬元上下。劉子碩表示，這類產品在天母屬於相對容易入手的選項，也是許多家庭進入天母生活圈的主要門檻。由於天母新建案供給有限，市場交易長期由中古屋支撐。劉子碩指出，買盤來源包括在地居民換屋、下一代延續居住需求，以及外縣市家庭因學區與生活品質而移入。整體供給量雖不算大，但只要物件釋出，多半能順利成交，市場流通性維持穩定。除了中古公寓市場活躍，區域內豪宅產品也持續吸引高資產族群關注。劉子碩觀察，不少原本居住在大安、信義區的家庭，因孩子就讀美國學校，長期接送負擔較大，因此選擇在天母置產。區域內詢問度較高的社區包括「靜安樹語」、「家居雲邸」與「御上天母」等。近期市場上亦有高樓層景觀產品受到買家關注，例如位於巷弄內的住宅社區，環境相對安靜，步行出巷口即可到天母運動公園與大葉高島屋。近期釋出權狀約78至80坪、附裝潢的社區最大坪數物件，高樓層可遠眺陽明山系景觀，開價約1.2億至1.3億元。劉子碩觀察，豪宅買家在天母整體交易中占比不高，約一成左右，市場主流仍以公寓與舊華廈產品為主。目前天母市場整體案量不多，買賣雙方對價格與貸款條件仍抱持審慎態度，使交易節奏略為放緩。不過他指出，天母豪宅市場多屬層峰客群，具備條件的社區仍常有指名買盤。以他長期接觸的高總價客群來看，近期也有不少高資產買家主動向他詢問相關社區物件，加上釋出量相對稀少，價格表現多能維持一定水準。