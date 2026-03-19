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走過一開始不順的路，重新調整後再次出發，信義房屋三峽北大店業務陳儀蓁，以細心服務與專業陪跑，成為客戶心中值得信任、令人安心的房仲。對她而言，客戶的信任無法一蹴可幾，需要在踏實的耕耘中逐漸累積。回顧一路走來的房仲工作，她給自己的結論很簡單：「做就對了。」成為一個專業房仲，對陳儀蓁而言其實是一段重新開始。第一次加入信義房屋時，她因無法順利通過試用期，短暫離開第一線，這段經歷讓她重新檢視自己的工作方式，也更清楚看見需要補足的基本功。再次回到信義房屋後，她決定放下過去的猶豫與不安，重新把每一個步驟踏實做好。她開始照著團隊建議重新安排每日行程，增加拜訪與接觸客戶的機會，也把前輩的經驗逐步內化成自己的工作節奏，把重心放在做好每一件看似簡單的事情。這樣的調整，也讓她在回任後六個月內順利轉正。身為在地三峽人，陳儀蓁選擇在熟悉的地方深耕，目前主要服務北大特區一帶。她觀察，這一區的購屋需求多以自住為主，其中不少客群為軍公教與退休族群。這類客戶在購屋時往往特別重視細節與流程，包括契約條款、產權權益、稅務負擔，以及交屋與驗屋等環節。因此她在服務時，習慣在交易前把可能遇到的問題先和客戶說清楚，協助客戶在資訊透明的情況下做出判斷。對她而言，把細節說明清楚，也是建立客戶信任的重要環節。她回憶一筆讓她印象深刻的成交案例。該名客戶任職於科技業主管職，對購屋條件十分明確，從格局、空間到生活機能都有自己的要求，因此在決策上格外謹慎。從接觸到成交，整整歷時一年，大部分時間都花在反覆挑選與比較物件上。期間她陪著客戶多次看屋、逐一分析不同條件，即使過程中一度沒有明顯進展，她仍持續保持聯繫，陪著客戶一步步評估市場與選項，耐心始終沒有因時間拉長而打折。直到最後關鍵時刻，她依據市場行情提出明確的出價建議，協助客戶一次出價便順利成交。這筆交易也成為她職涯至今總價最高的一筆成交。對陳儀蓁而言，這筆交易的意義不只在金額，而是在於客戶願意在關鍵時刻信任她的判斷。談到自己的服務理念，陳儀蓁認為，成交從來不是比誰更快，而是讓客戶在安心、被尊重的情況下做出選擇。即使最後沒有成交，她也希望客戶記得，這是一段被好好對待的過程。她自謙自己不屬於「天份型選手」，能在房仲行業站穩腳步，靠的是一步一步踏實累積。對她而言，房仲這條路沒有捷徑，只有持續把每一件該做的事做好。「做就對了。」這句簡單的宣言，成為陳儀蓁面對每一次挑戰時提醒自己的原則。