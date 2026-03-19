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地方創生基金會近日應台灣上市櫃公司協會之邀，於「東方領袖講座」以「地方創生與永續發展」進行分享。由基金會董事長陳美伶領軍，並邀請向天歌及鵝舖子創辦人蔡英地、和平島地質公園董事總經理黃偉傑，以及 REWOOD 與木酢達人創辦人陳偉誠共同與談，從農業、觀光與循環經濟等面向分享地方創生在各地的實踐經驗，也為企業推動 ESG 提供參考。台灣上市櫃公司協會理事長暨信義企業集團創辦人周俊吉指出，今年起公司治理評鑑正式轉型為 ESG 評鑑，企業治理思維逐漸改變。過去企業多聚焦財務與治理，如今環境與社會議題的重要性日益提升。企業如何回應社會需求、與地方建立更深層連結，已成為 ESG 時代的重要課題。陳美伶表示，隨著 ESG 評鑑制度上路，地方創生已被納入社會責任（S）的重要指標。她指出，地方創生需要長期投入，企業若只以短期計畫參與，往往難以真正產生影響。她認為地方創生是一項經濟型計畫，核心在於建立可持續的商業模式，在地方留下產業與工作機會，才能真正走得長遠。活動中，向天歌及鵝舖子創辦人蔡英地分享，面對禽流感與氣候變遷帶來的衝擊，他回到雲林四湖推動養殖轉型，建立密閉式禽舍並導入智慧化管理系統，使養殖逐步轉為以數據管理為核心的產業型態，也讓年輕人回鄉後，有務農以外的專業角色參與地方產業。蔡英地也發展出循環農業模式，將養殖廢水經處理後灌溉牧草，廢水中的有機養分改善了沿海地區鹽鹼化土壤，再將牧草回饋作為鵝隻飼料來源，形成農地與畜牧互相支持的生產系統。他也向當地老農租下閒置農舍導入太陽能種電，發展綠能並活化長期未使用的農舍，為地方帶來新的產業機會。他表示，透過產業與資源重新組合，地方逐漸形成共生的產業關係，也讓更多青年看見返鄉發展的可能。和平島地質公園董事總經理黃偉傑則分享基隆和平島的轉型經驗。團隊接手營運後，希望打造「越玩越永續」的島嶼生活模式，讓旅遊帶動地方產業與文化發展。團隊透過科技系統監測風速與潮汐，控管景區承載量，並將部分營收投入環境教育與地方人才培育，使旅遊活動回饋生態與社區。團隊也重新設計和平島一年四季的旅遊樣貌，依照不同季節的海洋環境與氣候條件設計體驗內容，例如夏季海洋活動、秋冬地景與文化導覽，使和平島從單一季節景點轉為全年皆可造訪的永續旅遊目的地。旅遊與自然環境、文化與在地產業結合後，地方逐漸形成穩定的發展模式。REWOOD 及木酢達人創辦人陳偉誠則從循環經濟角度分享地方產業的可能。他指出，台灣每年產生大量校園與都市廢木料，透過分類與再製技術，這些資源可以重新轉化為地方產業。他們將倒木依材徑分類，大徑材製作家具，小徑材轉為碳材，並在炭化過程中萃取木酢液製成清潔用品，使碳元素長時間鎖存在產品中。團隊也與陽明交通大學、中央大學等校園合作，將校內修剪或倒伏的樹木再製傢俱、清潔用品或活動獎牌，再回到校園使用，使資源在地方形成循環。同時 REWOOD 在新竹湖口建立「樹木醫」修剪與再製系統，結合老木匠與年輕修樹師技術，使修剪下來的枝條能在地方完成再利用。陳偉誠表示，感謝信義集團以及由周創辦人所成立的台灣地方創生基金會長期以來的支持，讓團隊得以在新竹湖口持續探索永續循環的地方創生模式。目前地方創生基金會已串聯全台 22 縣市超過 350 個團隊，持續透過平台整合企業資源與地方創新能量。陳美伶指出，面對人口結構變化與科技發展，今年基金會將以「整合、連結、實踐、共好」為核心方向，協助更多地方建立可持續的產業模式。她表示，企業、地方團隊與社會各界若能共同投入，地方將逐漸形成新的發展動能，也能讓台灣社會持續累積韌性。