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的澤山音樂娛樂公司，委託邱姓男子當顧問，交給他公司大小章由他掌控公司財務會計，但所託非人，邱姓男子，台北地檢署今日偵結，以業務侵占罪起訴邱姓男子。陳澤杉是資深音樂製作人，曾擔任環球唱片總監、華納音樂大中華區總裁，捧紅林俊傑、孫燕姿等天王天后，旗下歌手共累積10屆金曲歌王、歌后的獲獎佳績，唱片界地位崇高。陳澤杉2018年前往中國發展音樂事業，2020年5月回台灣設立澤山音樂娛樂公司，並與三千娛樂有限公司負責人邱致謙簽下顧問契約，委任邱致謙負責澤山公司的營運。北檢調查，邱致謙2022年1月取得澤山公司存摺和大小印鑑章，；20022年5月底，邱致謙明知邱致謙還涉嫌Ａ走陳澤杉的出差費。澤山公司與邱致謙拆夥之後清點公司資產，發現他邱致謙總共從澤山公司侵占88萬967元，檢方另外查出，他擔任日常風景有限公司股東期間，明知公司沒有購買中古器材、裝潢辦公室或訓練藝人的情形，卻2度作假帳登載於會計帳冊，涉犯《商業會計法》，因此一併起訴。日常風景有限公司的負責人是33歲的知名作家黃山料，臉書有43萬追蹤者、IG粉絲39萬人，依據維基百科介紹，他在2014年參加英國畢業展時裝週獲得首獎被譽為「金門之光」，著作連續5年獲得誠品暢銷書排行榜的年度冠軍。