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民進黨立委王定宇日前遭爆料桃色風波，他澄清自己去年8月已經離婚。監察院今（19）日公布最新《廉政專刊》，王定宇去年11月申報的資料，確實已不見配偶，但他與前妻李淑吟的財產，2025年7月《廉政專刊》公布時兩人還有，9百多萬存款與有價證券，如今存款只剩181萬餘元。恢復單身漢的王定宇，財產申報變得相當簡單，只申報兩筆土地、沒有建物，兩輛汽車，存款181萬餘元，另外有價證券、債權、債務、投資都掛零。相較於2025年7月的廉政專刊，當時兩人有661萬餘元存款與205萬有價證券，其中約5百萬的存款都在王定宇名下。不過特別的是，當時申報日期是2024年11月1日，王定宇原本有債務881萬餘元，附註是週轉金，時隔一年，王定宇2025年11月1日時，這筆近9百萬債務已經消失。王定宇2016年擔任立委後首度財產申報，身家也首度曝光，當時財產只有存款約237萬元，特別的是，當時是由李淑吟背房貸942萬元，並註明是2013年七月購屋，但2018年3月時新的財產申報，王定宇存款247萬相差不遠，但942萬房貸竟已還清。