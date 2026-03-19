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高雄市一名3歲女童，18日中午突然全身癱軟、失去意識，並出現翻白眼等症狀，情況十分危急，家屬隨即奔赴派出所請求協助。員警見狀立即以駕駛巡邏車載送林女及女童前往醫院急救，一路鳴笛護送女童到醫院急救，所本需15分鐘車程僅花3分鐘，成功保住女童一命。鳳山分局表示，林姓母親於家中照顧3歲女兒時，女童18日中午突發全身癱軟、失去意識，並出現翻白眼等症狀，情況十分危急，家屬隨即奔赴忠孝派出所請求協助。員警見狀不敢大意，立即駕駛巡邏車載送林女及女童前往醫院急救。為爭取黃金救援時間，警方沿途鳴笛並廣播提醒用路人禮讓，在確保行車安全下全速前進，原本約需15分鐘車程，最終僅用3分鐘即順利抵達醫院，讓女童即時接受醫療處置，林女十分感謝警方的協助，才能女兒及時得到妥善治療，頻頻致謝。警方呼籲，緊急情況下警車可以協助開道護送，在高速的駕駛下，民眾仍隨時注意行車安全，惟警車沒有專業救護設備，如遇緊急救護情形，應請求119救護車前來，才能得到更妥善照顧。