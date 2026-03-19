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捐精營養金調高至1萬2000元 盼捐精納入人格特質分析

隨著台灣社會快速轉變及女力崛起，晚婚晚孕及婚孕脫鉤已成當代人口結構趨勢，TFC台北生殖中心創辦人曾啟瑞說，《人工生殖法》若修法通過，納入單身女性或女性同性配偶，預估借精數量會增加約8倍，也呼籲政府將捐精營養金調升至1萬2千元；更認為，可適度揭露去識別化，像是在捐精流程納入MBTI等人格特質分析。曾啟瑞說，若《人工生殖法》修法通過，納入單身女性或女性同性配偶修法通過，國內借精的預估年需求量將大幅增加。他依照內政部的人口統計資料評估，修法通過後，直接受益對象包括約52萬名正面臨生理時鐘壓力的35至44歲單身女性，及目前約9700對女同伴侶。依據過往國內生育意願調查及國際上單身女性採用人工生殖的行動轉換率計算，潛在具備立即性借精需求的人數可能達2萬4500人，預估未來借精年需求量，將較目前僅限不孕症異性夫妻規模，大幅成長約8倍。借精需求預期將大幅攀升，但國內精子供給未同步增加；曾啟瑞認為，現行法定的8000元捐精營養金已10年未調整，若以目前的基本工資與物價水準換算，營養金的補償性已下滑約24.5%。曾啟瑞認為，此不僅降低男性捐贈意願，長久更恐導致未來國內精子庫供給量吃緊的風險。他建議，捐精營養金應依工時損失、交通成本、醫療檢查及營養補貼等組成結構，參考近10年基本工資、物價成長幅度及未來需求提升等因素，進行必要調整，將捐精營養金提高至1萬2,000元，以維持合理補償機制，確保未來精子的供需平衡。除了提升男性捐精意願外，也應同步保障借精者的權益；曾啟瑞表示，現行《人工生殖法》規定，精子受贈者僅能得知捐精者的種族、膚色、血型等資訊，此猶如「拆盲盒」的模式，於未來修法通過後，雖擴大適用女性族群，但因缺乏對基本知情權保障，恐影響在國內合法借精的意願。曾啟瑞呼籲，逐步擴大揭露精子來源的非辨識性資訊已是國際趨勢，我國應立基於保障捐精者隱私的前提下，適度揭露「部分去辨識化」及無涉社會價值判斷的客觀資訊，如於捐精流程中，「納入MBTI等人格特質分析」，此舉不僅有助於消弭母親的未知焦慮，也能呼應修法增訂對人工生殖子女的「血緣認知權」保障，有助於孩子在成長過程建立更完整的身分認同。台灣於2026年2月新生兒數首度跌破7000人，按此趨勢，今年新生人口恐不滿10萬人；曾啟瑞表示，台灣的少子化國安危機正急遽惡化，雖人工生殖醫療能幫助不孕、難孕的異性夫妻，但現行法規限制，卻將許多有生育意願的國人拒於門外，因此，打破「想生卻不能生」，使《人工生殖法》與時俱進完成修法已是刻不容緩。