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網路社群擁有高人氣的14歲少女小A（化名）日前負氣離家後隨即斷絕聯繫。警方獲報後立即成立專案小組並運用查訪及科技偵查，掌握少女可能出現在台南市北區某公園附近，員警在訪查的過程中見一旁的廟宇即向神明虔誠敬拜，就在員警即將離開廟宇時，隨即接獲少女足跡的關鍵情資，警方隨即趕赴現場，果真順利尋獲「小A」。高市警局少年警察隊近日接獲報案，在網路社群擁有高人氣的14歲少女小A，因長期與家人溝通不順、感情失和，日前負氣離家後隨即斷絕聯繫。警方獲報後不敢大意，立即成立專案小組，訪查少女家長及同學，鎖定少女可能出沒於台南一帶，即展開跨縣市協尋任務，然而尋人過程一度陷入僵局，遲遲未見少女蹤影。警方運用查訪及科技偵查，掌握少女可能出現在台南市北區某公園附近，遂前往訪查。員警在守候及訪查的過程中，因急需如廁小解，眼見一旁的廟宇便上前借用。所謂心誠則靈，員警心想入廟即是緣分，如廁後即前往正殿向神明虔誠敬拜，祈求尋人任務順遂，沒想到這場尋人任務竟在廟裡出現了奇妙的轉折，冥冥中彷彿神明有意，就在員警即將離開廟宇時，馬上接獲少女足跡的關鍵情資，指稱在公園不遠處發現少女身影。警方隨即趕赴不遠之處的現場，果真順利尋獲「小A」。經瞭解，小A因與家人溝通不良負氣離家，對家人的聯繫不予回應，讓家長無奈且心急如焚地向警方求助，所幸警方尋回少女時平安無恙，家屬對警方鍥而不捨的努力深表感謝，員警也統別溝通家長要利用時間多與子女溝通保持親子互動關係順遂，方能化解彼此間的心結。高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，此次能順利尋回網紅少女，展現了同仁不眠不休、絕不放棄的精神。青少年時期是心理發展的關鍵階段，容易因溝通問題與家庭產生代溝，家長應主動關注子女的情緒變化與心理壓力，建立良性的互動管道。若發現孩子出現情緒異常或管教難題，應及時尋求專業諮商或社會資源協助，而非單方面的強制約束，以避免孩子因一時衝動離家，造成不必要的遺憾。