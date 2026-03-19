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台中市西區五權五街一處出租套房，昨天（18日）晚間驚傳雙屍命案！一名30歲方姓超商女店員因無故缺席未到班失聯，老闆及家屬察覺有異報警尋人，警消破門後發現，方女與她張姓男友兩人雙雙倒臥浴室血泊身亡，且兩人頸部各有2處、5處切割傷痕，現場雖然門窗緊閉沒有打鬥痕跡，但警方調閱監視器後卻發現，張姓男子曾在凌晨時分，獨自出門購買水果刀，還有鄰居在事發前疑似聽見爭吵聲，至於詳細案情及確切死因，仍有待釐清。據了解，30歲方女原定18日要前往超商進行最後一天的工作，卻無故失聯且聯繫不上，老闆察覺異狀後趕緊通報家屬並報警求助。警消人員於當晚抵達方女與其30歲張姓男友，位於五權五街的租屋套房，破門而入時，赫然發現兩人倒臥在浴室內，現場血跡斑斑且均已無生命跡象；經勘查發現方女頸部有兩處刀傷，張男頸部則有五處切割傷，現場還留有一把利刃。警方初步調查顯示，命案現場門窗完好且無外力破壞或打鬥掙扎的痕跡。透過調閱監視器畫面發現，兩人於18日凌晨00時57分一同返回住處，隨後張男在凌晨1時23分獨自外出至附近的五金百貨購買水果刀，並於1時58分折返，此後便再無進出紀錄。此外，有住戶向警方表示，在凌晨2時左右曾聽見疑似爭吵的聲響，目前警方不排除是其中一人行兇後再輕生的悲劇，全案將報請台中地檢署進一步相驗，以釐清確切的死亡原因，詳細案情仍要持續釐清。