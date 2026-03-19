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記憶體之後，功率半導體也將跟著漲價，外媒報導，業界人士近日透露，包括聯電、世界先進、力積電在內的成熟製程代工廠，計劃最快在下個月開始調漲價格，漲幅約10%，世界先進已通知客戶4月生效的價格調整，業界預估漲幅落在4%至10%之間。韓媒《ETNEWS》報導，連中國晶圓代工業也同步漲價。中國第三大代工業者晶合集成（Nexchip） 已正式通知客戶，自6月起全面調漲晶圓價格10%；中國晶圓代工龍頭中芯國際與華虹半導體則已從去年底開始釋出進一步調整的訊號。而總部位於美國的德州儀器（TI）將從4月起對電源管理晶片和數位隔離器實施最高85%的漲價。與此同時，德國代工廠英飛凌（Infineon）也將調漲功率開關及相關晶片產品價格，漲幅為5%至15%。報導指出，一般來說，與能夠生產高效能AI晶片或高頻寬記憶體（HBM）的先進製程相比，由成熟製程代工廠生產的電源管理晶片利潤率較低。因此，在台積電和三星加大對3奈米和5奈米領先製程投資的同時，其他代工廠則透過保留成熟的傳統產線來開拓市場佔有率。然而，大規模AI資料中心的快速建設帶動了功率半導體需求的激增。運行AI 中心需要高容量的電力傳輸，使功率半導體成為不可或缺的組件。隨著傳統產線已經縮減且庫存水準耗盡，需求的上升已將剩餘產線的產能利用率推升至 85%到90%的區間。報導稱，供應這些產線的原物料成本也隨之上升。在美中緊張局勢和伊朗情勢的推動下，銅、鋁和鈀的價格同步上漲。隨著交貨週期延長且市場波動加劇，傳統產線已開始透過漲價將成本負擔轉嫁給客戶。漲價和供應緊縮的情況可能會持續到今年年底。隨著AI資料中心的擴張，以及來自電動車和邊緣AI的結構性需求增長，使得成熟製程產能持續吃緊，再加上台積電和三星將投資轉向先進製程，業界普遍預期將出現長期的「氣球效應」。一名業界人士認為，只要由AI和電動車驅動的高價值需求持續存在，間接的定價壓力就會波及消費電子、汽車和工業設備，這將成為整個半導體供應鏈的新常態。