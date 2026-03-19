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台中市長盧秀燕於美國時間18日拜會美國國會參、眾議院，她接受媒體訪問時表示，此次拜訪台灣國會連線共同主席巴拉特與多位議員，就台灣國家安全、亞太區域和平、關稅等經貿議題交換意見。她強調當立委期間即已多次到訪美國國會，這次是出訪任務最繁重的一次，因為「很多事情要面對面討論，大家才不會被誤導、才可以找出共同的方案」。盧秀燕搭乘美國國會地鐵（U.S. Capitol Subway System）往返參、眾兩院辦公大樓，在國會內部動線中穿梭。該地下自動運輸系統主要供議員、工作人員及獲邀訪客使用，常被視為國會接待規格的一部分。盧秀燕事後接受媒體訪問時表示，此行有2大重點，一是拜訪美國國會台灣國會連線共同主席巴拉特及一些議員，透過彼此面對面增進情誼；二是針對台美雙方共同關心的國家安全、亞太區域和平、關稅及各種議題交換意見。媒體問及國人關心的軍購議題，盧秀燕說，台美共同的利益就是亞太區域的安全，因此太平洋地區共同的安全就是雙方的共同議題。除了國會，前兩天她在華盛頓特區等地見了很多人、都討論到相關議題。「因為面對面，所以資訊就更加的真實，更加的正確」。她感謝美方坦誠地給予說明，讓她得以了解美方想法，美方也了解台灣的程序及想法，「很多事情要面對面討論，大家才不會被誤導、才可以找出共同的方案」，相關訊息她會適當傳達給國內。