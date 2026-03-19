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原本預計今年第1季通車的廣慈站還要再等等！國發會今（19）日召開第139次委員會議，會中討論指標性重大建設，提及台北捷運信義線東延段及三鶯線均預定於6月通車，桃園捷運綠線北段與台南鐵路地下化第一階段則訂於年底前達成通車目標里程碑，建構更完善的區域通勤網絡。台北市捷運局受訪表示，目前工程已經告一段落，接下來是交通單位地勘查，所以通車時間比較難說，但坦言以現有進度「3月底可能可能性已經很低」，但是否可能延宕到6月則還需要看後續勘查進度。台北市捷運局曾表示，台北捷運信義線東延段進入最後階段，預計今年第1季正式通車。東延線將自象山站向東延伸，沿信義路六段前進至廣慈博愛園區，並增設終點站「廣慈／奉天宮站」。然而，據國發會今日召開的第139次委員會議新聞稿，其中提到今年度公共建設經費規模初估將維持8,000億元，為確保今年度各指標性工程皆能穩定推動，國發會主委葉俊顯已請各部會積極督導各項計畫進度。截至2月底止，在各部會積極推動下，累計執行數約973億元，經費達成率達11.14%，已有重大工程數項完工或啟用，包含1月啟用的「桃園國際機場第三跑道臨時過夜機坪第二階段」與「國軍台中總醫院新建醫療大樓」；2月則有「彰化和美鎮污水下水道系統首期水資中心」及金門「料羅港區北碼頭區圍堤工程」完工。展望今年，台中電廠與興達電廠新燃氣機組及離岸風力發電第二期將陸續於3至11月間併網或接受調度，以提升全台供電穩定度，充分支援產業發展與民生用電需求。交通路網部分，指標性的「淡江大橋」預計於今年5月通車，屆時可縮短淡水與八里間車程25分鐘，分擔關渡大橋約30%之車流。其中，軌道建設亦有顯著進展，台北捷運信義線東延段及三鶯線均預定於6月通車，桃園捷運綠線北段與台南鐵路地下化第一階段則訂於年底前達成通車目標里程碑，建構更完善的區域通勤網絡。在文化設施方面，包括「桃園市立美術館」及「國圖南館暨聯合典藏中心」均訂於年底完工，持續提升國家文化軟實力。在觀光港埠部分，「水頭港區客運中心」預計於4月啟用，以形塑金門海港旅運門戶；「富岡港碼頭」與「馬公郵輪旅運中心」均規劃於 9月啟用，則重塑東部與離島海運樞紐及跳島旅遊新模式。