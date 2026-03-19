我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部智慧局今（19）日發布，去年首度上互動遊戲推廣著作權，結合PaGamO遊戲化線上學習平台，透過占領地、獲取虛擬寶物等方式吸引學子答題，累計參與人數近30萬人次，並有超過9成學生能分辨校園常見的著作種類，大大提升智財權知識傳遞效率。智慧局表示，過往都採取實體活動宣傳，每年約2、3千人參與，但去年開始改採線上遊戲模式宣傳，將著作權基本概念融入題目，由學生答題來占有領地、領取虛擬寶物，目前已經有30萬人次的學生參與，以小學高年齡層參與度最高，也不再受到地域、時間限制，讓智慧財產權知識的廣度明顯提升。智慧局長廖承威表示，今天學生寫一篇文章、畫一個圖，這些都是著作權的一環，因此向下紮根很重要，而他們發現用教條式方式宣導不太好，因此採用PaGamO教育平台，透過線上遊戲方式宣導，強調現在這些並非課程一部分，而是學生用課外時間進行學習。對於今年有所期望，廖承威說，今年將會以問卷形式進行調查，了解題目難易度等，確保每一年都會有新東西可以推出。而目前課程已經確定有30 萬人次，但是否可以真正具有教育性？智慧局表示，這部分反映在學生答題率上面，認為如果學生答錯，遊戲會提出詳細解答，並且在後續關卡提出相同問題，認為比傳統實體宣傳更容易達到反饋。廖承威補充，線上遊戲的優點就是可以從後端去追蹤學生的答題狀況，比起可能實體課程的現場問答更有回饋，相信用線上應效果不一定會輸。