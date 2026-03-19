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陳澤杉委任顧問變內鬼 涉侵佔88萬遭起訴

陳澤杉陷雙重背叛 女會計遇詐騙A走公司51萬獲判緩刑

女會計自掏腰包補51萬缺口 竟又淪顧問掏空工具

「蔡依林恩師」陳澤杉創業慘遭雙重背叛！其創立的澤山音樂公司2022 年間陷入「內鬼連環套」，委任顧問邱致謙涉嫌偽造借據、攔截差旅費並私吞辦公設備，共侵占88萬餘元遭北檢起訴；值得一提的是，負責轉帳的王姓女會計在同一時期竟也因遭遇詐騙、資金周轉困難，私自挪用51萬公款，導致她一邊身陷個人侵占官司，一邊仍三度接獲邱男指示將公款匯出，直到北檢最新偵結才確認王女對顧問案不知情獲不起訴。蔡依林恩師、資深音樂製作人陳澤杉，自2020年從中國回台創立澤山音樂娛樂公司後，委任三千娛樂負責人邱致謙，擔任顧問並統籌營運，沒想到竟引狼入室，在2022年1月至6月間，邱致謙不僅偽造借據並利用虛假名目挪用顧問費，甚至連陳澤杉的出差費尾款也進了他私人戶頭，就連辦公室的MacBook與iMac都被搬回家自用，總計侵占公款達88萬餘元，近日遭北檢依《商業會計法》及業務侵占罪起訴。在這場顧問侵佔案的背後，負責3度執行轉帳的王姓女會計，竟也在同一時期身陷貪念。2022年4月，王女因遭遇詐騙導致資金周轉困難，竟動起歪腦筋，私自將公司51萬元的公款轉入自己名下。雖然她在月底察覺紙包不住火，主動將款項匯回公司，但仍遭檢方依業務侵占罪起訴。法院審理後考量她認罪且盡力彌補損失，再加上澤山公司也諒解女會計、同意緩刑，最終僅判刑3月並給予緩刑2年，附帶40小時公益勞務。換言之，王姓女會計在自己身陷侵占官司、正為財務缺口焦頭爛額之際，竟還三度接獲顧問邱致謙指示，將公款轉出至顧問指定的帳戶。根據北檢最新的偵結公告，這名王姓會計雖然在自己的侵占案中遭判刑，但在顧問邱致謙的侵占案中，檢方認定她僅是聽命行事，對於邱男偽造借據及非法挪用的企圖並不知情，因此在顧問案中獲不起訴處分。