我是廣告 請繼續往下閱讀

流行性腦脊髓膜炎潛伏期2至10天 感染症狀嚴重恐死亡

英國東南部肯特郡爆發腦膜炎群聚感染，我國疾管署表示，台灣近10年來，每年約有1至12例散發個案，而今年截至3月18日止有4例散發個案。提醒民眾若要前往流行地區先前往旅遊門診評估接種疫苗。疾管署發言人林明誠說，台灣近10年每年約1至12例散發個案，主要病原為B型奈瑟氏腦膜炎雙球菌；而其中一起為2017年7月北部某軍營群聚，有3例確診，匡列500多人進行預防性投藥，疫情並未擴大。而今年至3月18日止共有4例個案。林明誠說，其中1例雖有中國、澳門旅遊史，但仍先判定為本土病例。至於英國部分，林明誠說，目前監測主要以PUB群聚為主，社區傳播風險較低，但會持續觀察。林明誠提到，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者之喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，須透過親密或長時間接觸方可有效傳播。健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中僅少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病，其潛伏期約2至10天。林明誠表示，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等，嚴重時可引起肺炎、敗血症及腦膜炎甚至休克死亡，致死率約10%至15%，需及時給予適當的抗生素可治療。對於流行性腦脊髓膜炎的防治，林明誠建議，前往流行地區前應先評估接種疫苗，減少暴露高風險場域。