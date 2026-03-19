我是廣告 請繼續往下閱讀

南投縣府規劃在名間鄉興建焚化爐，引發地方強烈反彈，對此行政院今（19）日強調希望地方政府有更好的處理方式，農業部也補充說明，整個土地7.5公頃全是在「特定農業區」，基本上特定農業區不易變更，必須檢討焚化爐必要性、合理性及不可替代性，此外名間鄉茶葉區面積佔全國53％，產量將近7成，同時也是重要生態給付地點，包含石虎等生態保育，強調「地方（指縣府）其實有很多選擇」，應該務實檢討，找出不影響農業可行區位，若案子送到農業部，會本於立場嚴格把關與審查。對於南投縣府計畫在名間鄉興建焚化爐，引發地方強烈反彈，行政院發言人李慧芝今日表示，南投名間鄉是台灣最大的茶葉產區，台灣的茶葉也是世界聞名的。現在這個案件還在環評階段，希望地方政府有更好的處理方式，不要犧牲農民權益以及國家的驕傲。農業部資源永續利用司副司長黃新達補充，首先焚化爐整個土地7.5公頃全部是在「特定農業區」。基本上特定農業區，就農業部的立場是不容易變更的。如果要在此區位選擇，必須檢討其必要性、合理性及不可替代性。其次，整個區位南投是茶葉重要產區，南投茶產區佔全國53%，產量將近7成。名間鄉就佔了將近4700多公噸，是提供台灣手搖飲的一個重要區位。而名間鄉也是台灣重要生態給付地點，包含石虎等生態保育，除了產業外，必須兼顧生產環境與相關生物。黃新達提到，目前還沒有收到農業部有關農地變更的申請案，強調認為「地方其實有很多選擇」，應該務實檢討，找出不影響農業可行區位，若案子送到農業部，會本於立場嚴格把關與審查。