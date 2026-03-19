我是廣告 請繼續往下閱讀

國道1號彰化路段出現驚險一幕！昨（18日）傍晚，一輛黑色賓士「大G」越野車在右前輪爆胎、僅剩輪框摩擦地面冒出白煙的情況下，仍在國道上硬開，還差點和隔壁車發生碰撞；警方獲報後於彰化市崙美路一處住空地尋獲該車，發現江姓駕駛不僅將租賃車開到殘破不堪，更處於爛醉狀態，其酒測值高達1.5mg/L，最終遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。事發在18日下午16時55分，一輛黑色賓士越野車「大G」行經國道1號北向201.5公里彰化花壇路段時，右前輪因爆胎僅剩輪框，卻仍強行在路面摩擦並冒出陣陣白煙，甚至連車後的備胎蓋都因劇烈震動而噴飛脫落。目擊民眾發現該車不僅打著右轉方向燈，搖擺行駛，還差點與擦撞一旁經過的休旅車，最後就在眾人驚愕的目光下，緩慢從彰化交流道駛離。警方接獲報案後，雖然第一時間在國道上未發現大G蹤跡，但隨後循線追蹤，於傍晚5時57分在彰化市崙美路一處住宅區空地尋獲，據了解，這輛大G為租賃車，當時60歲的江姓男駕駛正坐在未熄火的車內，身上散發強烈酒味，經檢測後發現其酒測值高達1.5mg/L，高於法定標準6倍，呈泥醉狀態。全案除針對車輪受損仍強行行駛的違規行為開罰外，江男也因涉嫌公共危險罪被依法移送偵辦。