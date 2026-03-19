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一起外送糾紛竟演變成街頭暴力，震驚社會。越南胡志明市一名男子疑因取餐方式不滿，當場對女外送員動手，過程被監視器拍下，引發網路撻伐。事件發生於胡志明市，31歲男子張元輝（Truong Nguyen Huy）已於18日被警方傳喚調查，並正朝傷害罪方向偵辦。警方指出，嫌犯涉及多次對同一名被害人施暴，情節嚴重。根據《越南快訊》報導，事發於週日下午，一名44歲女性外送員接下訂單後，依指示將餐點送至當地一間飯店。原本客人要求將餐點放置櫃檯，但因當時無人值守，外送員改請對方下樓親自取餐。未料男子現身後，雙方因交付方式爆發激烈口角。監視器畫面顯示，男子突然出手，連續重擊女子頭部與臉部，將她打倒在地，甚至波及機車壓到她的腿部。更令人震驚的是，即便周邊民眾上前協助，男子仍持續推擠受害者，導致她二度跌倒，直到多名路人強行介入，才終止這場暴力攻擊。事後女子被送醫檢查，目前已出院。警方表示，嫌犯到案後坦承犯行，辯稱因情緒失控才動手。案件持續偵辦中。這起事件也再度引發社會對外送員工作安全的關注，呼籲民眾理性溝通，避免讓日常消費衝突升級成暴力悲劇。