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事故詳情：強風疑為禍首

救援行動與現場情況

營運方回應

瑞士阿爾卑斯山著名景點「鐵力士山」（Titlis）傳出死亡意外！恩格爾貝格滑雪度假區（Engelberg ski resort）18日上午發生纜車墜落事故，其中一節纜車因不明原因脫離鋼索墜落山坡，並一路向下滾落，造成當時在纜車中的一名61歲婦女死亡。目前已知當時山區刮著強風，風速超過80公里，遠高於正常停駛標準。綜合英國廣播公司（BBC）等外媒報導，恩格爾貝格是瑞士知名滑雪景點，在當地時間18日上午11點左右，一節纜車因不明原因從鋼纜上脫落，有其他滑雪客聽到巨響後，紛紛拍下了當時的畫面。從社群媒體流出的畫面顯示，該節纜車從鐵力士山墜落，在雪坡上翻滾數圈後才停止。據悉，這節纜車才剛離開特里布湖站（Trübsee station），正往山腰上升的路段。當局隨後證實，死者是一名居住在當地的61歲婦女。事發時，她獨自乘坐「鐵力士快速纜車」（Titlis Xpress）。據目擊者向瑞士媒體描述，事發時山區正颳起強勁烈風。警方指出，當天陣風時速高達80公里，遠超安全營運標準。通常情況下，當風速超過時速60公里時，纜車服務應予以暫停。一名滑雪客提到當時「極其強勁的風」導致纜車劇烈搖晃。另一名滑雪客則表示，自己的母親叫他看有纜車墜落，「她聽到撞擊聲，也看到它墜落的過程。」一名參加當地滑雪營的14歲學生貝倫也目擊了事故發生當下，她表示：「我們嚇壞了，後來根本不敢坐纜車下山。」事發後，空中救援隊、救護車及多名警員立即投入搜救。社群媒體影片顯示，救援人員在厚重的積雪中艱難地移向墜落點。目前纜車服務已全線暫停。據瑞士公共廣播電台（SRF）報導，救援人員已將受困在另外40輛纜車中的100至200名乘客安全撤離。纜車營運方負責人派特（Norbert Patt）稱，這類纜車系統會在風速達到每小時40公里就會觸發警報，風速來到每小時60公里就會升至更高階警報，要求停止運行。他對於發生意外深感震驚，並表示：「我們的心與受害者的親屬同在。」目前相關部門正對事故原因展開正式調查。