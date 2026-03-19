我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（19）日拍板通過勞動部「外籍家庭幫傭新制規劃」，將放寬外籍幫傭申請條件，只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，若家中有身障特境兒童或遲緩兒等特殊情況等符合4種條件，則就安費為2000元。預計國內有144萬戶具申請資格，將於下月13日開放申請，對此院長卓榮泰表示，希望讓有需求的家庭，能「多一個幫手，少一分疲憊」。對於外籍家庭幫傭新制將在下月上路，卓榮泰表示，自己曾經在施政報告中強調，政府在生育、養育、教育的三個階段，都要給予年輕家庭跟下一代更大的支持。因此0到6歲國家一起養2.0持續加大支持力道，從發放育兒津貼與托育補助、架構公共化托育與助學體系、彈性育嬰留停照顧政策，到強化企業托育機制等，以打造更完善的家庭支持體系。卓榮泰說，面對家庭結構變遷，在工作與育兒之間，照顧者面臨不小的照顧壓力，尤其是特殊需求家庭照顧負擔更為沉重，因此為減輕家庭壓力，讓勞動者可以安心續留職場，勞動部將推動外籍家庭幫傭的新制，只要家中有1名未滿12歲的兒童，即可申請外籍家庭幫傭，就業安定費每月5000元；弱勢、特殊需求及高需求家庭，將優先取得人力，且每月就業安定費降為2000元，以強化家庭照顧支持。希望讓有需求的家庭，能「多一個幫手，少一分疲憊」。卓榮泰也提到，勞動部與衛福部合作也採取三項配套措施：包括確保本國工作者權益、確保家務工作品質與特殊需求家庭優先照顧。另強調新措施，並非取代既有托育或照顧服務體系，而是在相關社會支持資源之外，提供多一項家務協助的選擇，協助有需要的家庭可以「減輕家務負擔，安心續留職場」。卓榮泰表示，為兼顧公平性，也同步採取弱勢需求、特殊需求優先的制度。請勞動部務必妥善規劃相關審查及管理機制，並與衛福部持續強化本國家事服務與托育人力培訓及媒合機制，讓新制能順利於4月13日上路，協助更多國人兼顧家庭與工作。