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高雄市警方18日清晨執行巡邏勤務時，發現ㄧ輛白色保時捷違停路中央，駕駛高男在車內昏睡，高男不僅沒有理會警方下車要求，甚至還衝撞警車，直到員警動用擊破器敲擊玻璃，高男才打開車門，經查酒測值超標，不僅涉及公共危險及妨害公務罪嫌，且無照駕駛，最高可處以18萬元罰鍰。高市警局前鎮分局草衙派出所員警於3月18日清晨4時執行巡邏勤務，接獲通報中山、五甲路口有一部白色保時捷停於路中央異常未動，嚴重影響交通安全。警方火速趕赴現場，發現駕駛昏睡車內，經多次拍打車窗及大聲呼喊仍毫無反應，隨即請求支援警力到場戒備。經了解，年約28歲高姓男子，前一晚與友人飲酒後仍心存僥倖駕車返家，最終因不勝酒力昏睡路口遭民眾報案。警方上前關心，未料高男拒檢，甚至衝撞警車企圖逃逸，嚴重危害員警與用路人安全，公然挑戰公權力，警方見狀立即展現強勢執法作為，迅速以警械制止並喝令下車，駕駛高男見警方態度堅決、無從逃脫，最終配合受檢。員警於現場即聞其身上濃厚酒氣，經酒測數值已超過法定標準值，當場依違反《刑法》第185條之3公共危險及第135條妨害公務等罪嫌現行犯逮捕，移請高雄地方檢察署偵辦。另對高男依違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第1款規定：「酒精濃度超過規定標準。」可處汽車駕駛人處新臺幣三萬元以上十二萬元以下罰鍰、第21條第1項第1款規定:「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車。」可處新臺幣三萬六千元以上六萬元以下罰鍰，予以舉發，共計最高得處新臺幣 18萬元。前鎮分局強調，對於酒後駕車及任何挑戰公權力之行為，警方絕對強勢執法、零容忍，絕不讓不法份子心存僥倖。呼籲民眾切勿以身試法，「開車不喝酒、酒後不開車」，應善用代駕或大眾運輸工具，共同維護道路安全與社會秩序。