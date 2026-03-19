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台中市黃姓男子基於友情，出名協助就讀高中夜校唐姓學生貸款購車，詎料唐男未履行貸款承諾，造成黃男自已承受貸款公司追債之壓力。黃男在學校教官協調下向唐男討回部份金額。事後唐姓學生竟本月16日揪來十餘人將黃男控制於KTV施壓，強迫黃男簽下本票與字據。黃男已於3月16日依妨害自由、恐嚇罪向台中市第六分局報警處理。據了解，黃男與就讀高中夜校的唐姓學生為友人關係，民國113年間曾協助唐男以自己名義購買一輛重型機車。該車原價約11萬元，透過車行與信貸公司辦理分期貸款後，總金額約13萬元，分36期繳納，每月需支付3819元。未料唐男使用一段時間後，將機車轉售給他人，並以8萬元價格出售，同時向黃男承諾，剩餘貸款將由其負責繳納。然而，對方僅繳款數月即停止付款，尚餘約2萬8000元未清償，且失聯不處理，導致信貸公司持續向黃男催繳。黃男不堪其擾，曾前往唐男就讀學校，透過教官協助協調，當時唐男同意以1萬8000元作為最終清償金額。不過事後態度反覆，甚至要求返還已支付款項，雙方爭議再度升高。警方調查，雙方於3月16日晚間相約在台中市西屯區一處KTV會面，現場除唐男外，另有高姓友人及多名同夥共約11人到場，其中還有人自稱「道上大哥」。過程中，對方以人數優勢對黃男施壓，限制其行動自由，並以言語恐嚇要求支付1萬5000元。由於黃男當下無力支付現金，對方進一步要求其簽立本票，並以「若不配合將找人不利」等語威脅。黃男在擔憂人身安全情況下，被迫簽署相關文件。事後黃男已向台中市警察局第六分局報案，指控遭妨害自由及恐嚇。警方表示，已受理案件並展開調查，將釐清相關人員責任，依法偵辦。