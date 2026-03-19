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▲「喫茶小舖」推出以10種穀物淬煉的「黃金美穀」無咖啡因系列。即日起至四月底，消費者不僅有機會現場挑戰「整杯0元」(圖／業者提供2026.3.19)

手搖飲免費喝，再抽五萬純金！連鎖手搖品牌「喫茶小舖」宣布跨足機能飲市場，推出以十種穀物淬煉的「黃金美穀」無咖啡因系列。即日起至四月底，消費者不僅有機會現場挑戰「整杯0元」，完成發票登錄更有機會帶走價值五萬元的 999 客製純金，在主打健康飲品的同時，更以超高 CP 值活動強勢搶攻消費者的荷包。不少消費者擔心攝取過多咖啡因影響睡眠，喫茶小舖研發團隊歷時半年，嚴選黑豆、玄米、蕎麥、紅豆、薏仁等十種天然穀物，經長時間慢火熬煮，淬煉出溫潤回甘的「0咖啡因」穀茶。喫茶小舖品牌本部長表示，我們想透過穀物本身的香氣，打造出具備茶感卻完全無咖啡因的飲品，讓孕婦、兒童及銀髮族都能安心暢飲。此次「黃金美穀」系列共推出三款精心調製的飲品黃金美穀：純粹原味，完整展現十種穀物的深層香氣，清甜而不膩。榖香冬瓜： 結合經典冬瓜茶，並加碼「免費加料」活動，可任選珍珠、嫩仙草或琥珀Q凍。榖香鮮奶： 聯手高品質「鮮乳坊」鮮乳，濃醇乳香與穀物溫潤完美契合。為了引爆市場話題，喫茶小舖將活動分為兩波段進行第一波（3/10-3/31）： 舉辦「全台瘋玩巨大骰子」挑戰，凡購買新品即可現場參加，獎項最高可享「整杯0元」優惠。第二波（4/1-4/30）： 購買指定飲品並登錄發票，即可參與「金喜大禮」抽獎，獎項為價值高達 NT$50,000 的 999 客製純金，象徵品牌原料的高含金量。